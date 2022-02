Biden advierte sobre la posible invasión rusa a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que un ataque ruso a Ucrania sigue siendo una posibilidad, pero que aún se podría llegar a una solución diplomática a la crisis. Además, el mandatario demócrata advirtió que una guerra podría ser “guerra sangrienta y destructiva”.

“El pueblo ruso no es nuestro blanco. No buscamos desestabilizar Rusia. Para los ciudadanos de Rusia, ustedes no son nuestro enemigo. Y no creo que quieran una guerra sangrienta y destructiva contra Ucrania”, dijo el presidente de Estados Unidos.

En un discurso sobre Ucrania desde la Casa Blanca, Biden dijo que su Gobierno “todavía no ha verificado” el presunto repliegue de unidades rusas de la frontera con Ucrania y aseguró que todavía hay “más de 150.000″ soldados rusos alrededor de Ucrania y Bielorrusia.

Biden señaló que “los analistas indican que Rusia permanece en una posición muy amenazante”.

“Desde el comienzo de esta crisis, he sido absolutamente claro y consistente: Estados Unidos está preparado pase lo que pase”, dijo el mandatario estadounidense.

Si Rusia invade, advirtió, Estados Unidos está “listo para ir” con sanciones. Sin embargo, dijo Biden, “debemos darle a la diplomacia todas las oportunidades para tener éxito”.

El mandatario demócrata fue claro y reiteró que EEUU defenderá a sus aliados.

“No se equivoquen: Estados Unidos defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN con toda la fuerza del poder estadounidense. Un ataque contra un país de la OTAN es un ataque contra todos nosotros”, dijo.

Reconoció que un ataque ruso a Ucrania tampoco sería “indoloro” para Estados Unidos, porque podría haber “un impacto en los precios de la energía” para los estadounidenses, que ya son altos, por lo que la Casa Blanca está tratando de “aliviar la presión” en ese mercado.

“El pueblo estadounidense entiende que defender la democracia y la libertad siempre tiene costes”, indicó.

El mandatario confió en que Rusia “elija la diplomacia”, por “responsabilidad histórica” y por “la estabilidad global”, pero advirtió que Estados Unidos y sus aliados “no dudarán en responder” si Moscú opta por una invasión, algo que el Kremlin asegura que no desea hacer.

Por otra parte, Rusia informó este martes que algunas tropas dispuestas a lo largo de la frontera con Ucrania habían comenzado a ser retiradas, como un signo de que las conversaciones diplomáticas estaban funcionando y que su intención no sería la de una agresión al vecino país.

Sin embargo, no anunció de cuántas unidades se trataba ni dónde estaban desplegadas, como para tener una verdadera dimensión de la voluntad de Moscú de enfriar las posibilidades de una guerra que podría resultar catastrófica para el pueblo ucraniano y Europa.

