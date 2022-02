Wanchope habló de su salida de Boca y el dardo al Consejo de Fútbol

La salida de Ramón Ábila de Boca generó varias hipotésis y llevó a Juan Román Riquelme a tomar la palabra. A días de su firma en Colón de Santa Fe, el futbolista rompió el silencio y contó su versión de lo que fue su última pretemporada en la institución de la Ribera, así como también su primera despedida para irse a préstamo a la MLS. Las reuniones que no se habían mencionado, la injerencia de Miguel Ángel Russo y Sebastián Battaglia y el trato recibido por parte del Consejo de Fútbol.

“No es raro no estar más. La primera vez que me fui, ya sabía que no iba a volver a jugar con la camiseta de Boca. Obviamente se extraña porque es el mejor club del mundo. La gente y la pasión lo hacen increíble”, fue lo primero que declaró Wanchope, en diálogo con F12 de ESPN.

¿Cuáles fueron los motivos de su salida? Ábila ofreció su versión: “No los sé porque nunca me los dieron. Si vos tenés un empleado, le comunicás qué querés hacer con él. Yo quise saber cuál era la postura que tenían para tomar una decisión en mi carrera. Si no me querían, no pasaa nada. Ellos tendrán sus gustos por el plantel. No sé si pesó mi relación con Tevez, hay que preguntarles a ellos. Carlos siempre será mi amigo y fue mi ídolo futbolístico. Estoy tranquilo porque nunca le falté el respeto a nadie, lo único que quería era que me comunicaran qué querían hacer conmigo”.

Cuando le preguntaron por su opinión sobre Riquelme y el Consejo de Fútbol, el cordobés contestó: “Con Román tuve poco contacto, como la mayoría. Conmigo siempre tuvo un trato muy cordial y respetuoso. Un día estábamos en el palco y se sacó una foto con mi hijo. Sabe lo que representa como jugador y como dirigente tomará sus decisiones, uno puede estar de acuerdo o no. No me quejo, porque entiendo el juego. Después podés arrastrar una amistad o tener otros vínculos que ellos creen que influyen, pero para mí nunca influyó nada. Yo siempre jugué por la ambición de ganar y salir campeón. ¿El resto del Consejo? No los conozco. No son amigos míos”.

La gota que rebalsó el vaso fue el posteo que realizó el día del último amistoso de Boca ante Gimnasia La Plata en el Predio de Ezeiza. Sobre el mismo, aclaró: “Lo hice para que me vengan a comunicar qué iban a hacer conmigo. Desde el 3 de enero ni el entrenador ni nadie del club me dijo algo de mi situación. Entrené sin hacer fútbol ni tener lugar. Alguien me tenía que decir algo. Fue para que me vinieran a hablar; pelear, pelean los perros. Yo no peleo. Justo estaban todos y nadie me hablaba. Tuvieron la valentía de sacar un comunicado que no era verdad (un parte médico por su lesión). Tuve una contractura el lunes, el miércoles me hice un estudio y se filtró, porque no lo conté yo. En una semana estaba bien, así fue. Y sacaron el comunicado. Si no te gusto porque me lesiono o tengo kilos de más, vení y comunicámelo”.

Añadió: “Le estaba generando un gasto innecesario al club. Pagás mucho un contrato y no usás al jugador. Saquémonos un peso de encima los dos y no le faltemos el respeto a la gente de Boca, que es la que paga los sueldos. Yo no quería cobrar para no hacer nada, quería estar contento en un lugar donde me quisieran”. Y aclaró: “Pensarán que por mi posteo no, pero disfruté mucho todo el mes de entrenamiento. Los pibes son gente muy buena. Pero yo sabía que no formaba parte del plantel, que no estaba en los planes”.



Ábila también se refirió a su relación con los últimos dos entrenadores que tuvo en el Xeneize. “¿Qué pensaba Battaglia de mí? No tengo idea porque no hablé nunca. Puede ser que no le gustara. Creo que no, porque si no me hubiera utilizado. Pero no sé porque no me lo dijo”. Y sobre Miguel Ángel Russo, detalló: “Me operé después de la final con Banfield y mi recuperación se demoró unos días más porque fue muy dolorosa. Volví a entrenar y me extrañó que Miguel me haya dicho que no me apurara porque me quería para la cuarta o quinta fecha del torneo. Me mentalicé para estar en consideración en esa fecha, pero a los dos días me llamaron a una reunión con él presente para decirme que me daban a préstamo a Nacional de Uruguay. Fue una confusión mía: antes me tenías en cuenta y ahora me decís que me tengo que ir del club... Me pareció extraño. No me habían consultado nada, ya habían arreglado todo ellos y ni mi representante sabía. Les dije que pararan porque quería hablar para ver si tenía otras opciones”.

OTROS TÍTULOS IMPORTANTES DE WANCHOPE ÁBILA

· Si ve a Carlos Tevez como candidato a presidente de Boca: “A Carlitos lo veo en la playa nomás. Me manda fotos en la playa con la familia, disfrutando, relajado. Me dijo que me va a venir a ver a Colón, no sé si cumplirá. No sé qué mierda irá a hacer el loco ese. Para lo que hace, le gusta estar preparado, eso sí te lo puedo asegurar. No sé si lo irá a hacer el día de mañana. Está haciendo varias cosas”.

· Las amenazas que mencionó en el posteo que hizo: “Esas cosas uno se las tiene que guardar. Lo hice porque tenía que defender mi trabajo, no lo consulté con nadie. Ya no había más tiempo y era lo más sano. Si me tocaba quedarme, iba a cumplir mi contrato como un profesional. Pero cuando el tiempo se acaba, uno tiene que tomar otras acciones que uno no quiere”.

· Si el Consejo de Fútbol de Boca está preparado para dirigir el club: “Son formas. La gente le rinde ese homenaje que ganaron como jugadores y tienen su derecho. Tienen el poder de decidir, yo no estoy en contra de ellos. Yo estoy a favor de que lo que le pase a Boca, sea bueno. Quiero que Boca gane por mis compañeros”.

· De arrepentimientos y lesiones: “No me arrepiento de nada. En Boca nos exigían al máximo y el cuerpo no reacciona a todos de la misma manera. Lesionar, se lesionan todos. Siempre (que jugó al límite o sin estar en óptimas condiciones) lo hice con intención de jugar y dar la cara, no con otro fin. Si no, me hubiera quedado afuera, era lo más simple. Siempre quise estar, ser partícipe de lo bueno y lo malo”.

· Su presente y futuro en Colón: “Ya estoy para jugar, desde que llegué me entrené normalmente. Decidirá Julio (Falcioni). Desde su llamado, le dije que le dieran para adelante porque quería jugar acá. ¿Si será posible que juguemos juntos con Farías y el Pulga Rodríguez? Se va a fumar 500 cigarrillos Julio así... Hay un plantel bárbaro y, sobre todo, buena gente. Elegí el número 12 porque era el más cercano al 11. Yo usaba la 9 o la 32, por la idolatría y amistad con Carlos (Tevez). Como están ocupadas, ya está, me arreglo con lo que hay”.

