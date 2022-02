Mariano Martínez abrió la posibilidad de trabajar con Lali

Lali Espósito y Mariano Martínez vivieron una intensa historia de amor en 2015. Los actores, que habían trabajado juntos en la película La pelea de mi vida (2012) se reencontraron en 2015, cuando protagonizaron Esperanza Mía, y surgió el amor.

El venía de una fuerte crisis con su primera esposa, Juliana Giambroni, madre de sus hijos mayores; ella, acababa de cortar su noviazgo con Benjamín Amadeo. Pero aunque apostaron todo por su historia de amor, lo suyo no duró mucho y al cabo de unos meses se separaron en malos términos.

Tan malo fue el corte que al poco tiempo se viralizó un audio que Mariano le mandó a un amigo en el que tildaba la protagonista de Sky Rojo de "nefasta", mientras que durante varios años, en cada entrevista que le preguntaban por su pasado amoroso, Lali se encargó de destacar que tenía un muy buen recuerdo de sus ex novios, menos de Martínez.

Por suerte, el tiempo sana las heridas y nuevos amores aparecieron en la vida de ambos, hoy lejos de todo ese escándalo Mariano Martínez fue entrevistado en “Nosotros a la mañana” por su nuevo videoclip junto a Rodrigo Tapari.

A varios años de su separación, al actor le preguntaron si estaría dispuesto a volver a trabajar con su ex. "Lali está haciendo la tercera temporada de Sky Rojo con Miguel Ángel Silvestre. ¿Hubieras aceptado hacer el papel de él en esa producción española?", quiso saber el periodista Carlos Monti. "Eh… No vi la serie, pero debe ser espectacular. ¿Cómo no voy a aceptar hacer un trabajo así? ¡Obvio que sí!", reconoció Mariano, quien hace poco se lanzó como cantante. Y remarcó, para dejar en claro que no tiene conflictos con la cantante: "Obvio que sí aceptaría. No la vi a la serie, pero es un laburazo. Ojalá me llamaran de España para hacer algo".

Aunque en su respuesta el actor evitó mencionar a Lali, con quien terminó en muy malos términos, sólo habló de la producción española, y obviamente no cerró las puertas a trabajar nuevamente con ella.

Cabe recordar que en 2021, invitado al programa de Jey Mammon, Mariano reflexionó sobre la exposición que tuvo su noviazgo. "A veces cuando te peleas con alguien, estás enojado, la otra persona está enojada y los fans muchas veces toman partido. Tanto de un lado como del otro se dijeron cosas que no estaban bien. Creo que nadie siente cosas tan duras como se dijeron... Lali es re buena persona, no nos fue bien. Nada más", declaró el galán y aseguró que la recuerda "con mucho cariño".

El cruel mundo de las redes

En el último tiempo el actor fue duramente criticado por su fanatismo de compartir en sus redes sociales diversos videos en los que se los puede ver bailando o realizando Tik Toks.

Hasta el momento el Mariano Martínez no había hecho referencia sobre esos comentarios negativos que recibió de los heaters.

Pero en "Nosotros a la mañana" reveló que tantos comentarios negativos llegaron a perjudicarlo en un nivel más psicológico, aunque sostuvo que pudo tratarlo con especialistas y que actualmente lo acepta y lleva de la mejor manera.

Tras el comentario, aseguró que al principio parecía no le afectaba hasta el punto de deprimirse, aunque remarcó que los heaters "le dieron para que tenga y almacene hasta el final de sus días".

Sin dudas el mundo de las redes sociales puede llegar a ser muy cruel, pero por suerte, Mariano Martínez supo cómo sobrellevar esos comentarios tan negativos y continuar con su vida normalmente.

Fuente: Diario26