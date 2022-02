Kun Agüero sobre su salud: "Tengo miedo, me ahogo”

Tras haber revelado que tiene puesto un chip que le mide la frecuencia cardíaca, Sergio Agüero brindó ayer más detalles de su actual estado de salud, a dos meses de haber anunciado su retiro del fútbol profesional, producto de un problema cardíaco.

Fue durante un stream en su canal de Twitch, donde comenzó contando que cada vez que se cruza de brazos le duele el chip, y tras eso relató una charla que tuvo con su doctor, que le dijo que tiene que hacerse nuevos estudios en estos días. "El otro día corrí en la cinta y jugué un partidito de fútbol tenis y me ahogo", reveló el Kun Agüero.

Y agregó: "Qué loco todo esto... Yo estoy pensando, ¿podré por lo menos correr un pique? Ya tengo miedo. Corro un pique y parece que se me están por salir los ojos. También es porque llevo bastante sin correr... Siento el corazón que va al palo, ya no quiero ni correr. Mejor me quedo sentado, tranquilo, streameando...", cerró.

El chip que tiene por sus problemas del corazón

“Tengo un chip. Esto es un tajito, que me abrieron acá y me pusieron un chip”, explicó, y continuó: "De noche tiro luces de colores, soy Iron Man, es buenísimo. Tengo un chip, soy re cheto. Si se me acelera (el ritmo cardíaco), le salta al médico. Me parece que el chip me lo puso Sofi (Calzetti, su novia) para ver dónde ando”.