Lamothe recordó el momento que vivió cuando estuvo preso

Esteban Lamothe está pasando por un gran momento de su vida, en cuanto a lo laboral y lo amoroso. Es el protagonista de la ficción de El Trece, La 1-5/18, y está realizando una obra de teatro, Desnudos, donde se incorporó para reemplazar a Luciano Castro. En cuanto a su relación sentimental, hace poco empezó una relación con Charo López, la humorista. Al principio lo querían mantener en secreto, pero al filtrarse fotos juntos de algunas salidas, y también en el auto, decidieron confirmarlo con una foto en Instagram.

En los últimos días, el actor visitó el stream 808Studio de Peek del rapero conocido como Doctor Love, donde hablaron de todos sus intereses, como su fanatismo por el boxeo. Lo que llamó la atención, fue la revelación de Lamothe sobre un capítulo de su vida que nadie sabía. En este marco de las redes sociales y streams como en la plataforma de Twitch, contó una anécdota de su juventud que tuvo lugar en la cárcel.

Esteban tuvo que pasar dos noches en un calabozo y explicó cómo fue vivir esa situación que surgió luego de un mal momento, y un tanto violento, en la vía pública. “Yo tengo 45 casi. En la época mía, una vez me agarraron en Billinghurst y Corrientes. Me metieron dos días presos por un porro, me cagaron a palos y todo”, detalló.

La revelación llegó porque el conductor, contó una anécdota similar en la que la policía lo paró en la calle junto a unos amigos y como uno de ellos estaba registrado en el Registro del Programa de Cannabis, le regresaron la marihuana que le habían secuestrado. Así, tras escuchar la anécdota del trapero, Lamothe recordó y contó su experiencia con la marihuana. Luego de contar lo sucedido, el actor reflexionó sobre la sociedad actual: “Ahora cambió todo por suerte”.

Nuevo amor

Desde que dieron las primeras señales en las redes sociales, Esteban Lamothe y Charo López decidieron no ocultarse más y blanquear su relación. Es que, luego de anunciar su separación de la actriz Katia Szechtman, al actor lo habían vinculado con distintas mujeres -entre ellas, Ángela Leiva, su compañera de elenco en La 1-5/18 (El Trece) - y es por eso que, para poner fin a las especulaciones, optó por mostrarse con la humorista sin tapujos.

A fines de diciembre, la influencer Vicky Braier, más conocida como Juariu y quien se destaca por su habilidad para sacar nuevos romances a la luz, había encontrado distintos puntos en común entre Charo y Esteban. En su investigación, la participante de Masterchef Celebrity (Telefe) notó que en sus historias de Instagram Lamothe subió fotos solo y se preguntó quién estaba del otro lado de la cámara. “¿A ver quién más está en un campo con perros y nubes?”, dijo hasta que dio con el perfil de la humorista para unir las pistas.

En aquel momento, ambos habrían realizado una escapada a un campo en las afueras de la ciudad, y el detalle que dejó en evidencia su supuesto vínculo fueron las mascotas que aparecen en las placas que compartieron. “Ninguna foto juntos, eso me da más sospechas de que quizás aquí hay algo”, escribió Juariu como para cerrar el tema.

Fuente: TELESHOW