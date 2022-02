Preparan el terreno para la llegada del estacionamiento pago

La Unión Transitoria de Empresas (UTE) que obtuvo la licencia para el cobro del estacionamiento en las calles del centro de San Miguel de Tucumán, comenzó a intervenir el espacio público.

Se trata básicamente de la intervención en calles con señalizaciones pintadas que, de no mediar inclemencias climáticas, deberían estar listas en unos 20 días, según estimó el secretario de Gobierno capitalino Rodolfo Ocaranza.

Hoy circular por las calles Santa Fe, Marcos Paz, Corrientes, Maipú, Laprida y Virgen de la Merced, permite asomarse a las nueva apariencia que impondrá el nuevo sistema.

Por esas arterias aparecieron rectángulos ocupados por cruces que indican que esos espacios se utilizarán para maniobras. Más adelante la señalización se completará con demarcaciones para estacionamiento de motos y lugares reservados para contenedores de residuos.

El sistema de estacionamiento pago mediante una app, se aplicará entre las avenidas Sarmiento, Avellaneda/Saenz Peña, Roca y Alem/Mitre, incluyendo a calles aledañas por fuera del cuadrante, como por ejemplo España e Italia, hacia el norte.

Opciones

El área de cobertura comprende unas 290 cuadras, entre las que habrá lugares en los que no se podrá estacionar en ningún momento, que coincidirán con los carriles para la circulación del transporte público, que se instalarán en una etapa posterior.

Como contrapartida, se habilitarán al estacionamiento algunos tramos en los que actualmente está prohibido, algo que casi nunca se cumple, como por ejemplo la cuadra de 24 de Septiembre al 300.

La aplicación que utilizarán los empresarios rosarinos, permitirá a los usuarios ver en un mapa dónde hay espacios libres cuyo uso podrán pagar con la misma herramienta digital.

Esto evitará la colocación de parquímetros, pero no excluirá a quienes no quieran o no puedan acceder a la app, ya que se ofrecerá una alternativa para el pago del servicio.

El costo para los autos será equivalente al 50 por ciento del valor de un litro de nafta súper de YPF en el mercado local, mientras que para las motos se reducirá al 25 por ciento.