Habló Verónica Lozano: "Estoy viva de milagro"

Al inicio de "Corta por Lozano", Paula Chaves quien se encuentra reemplanzando a Verónica Lozano por sus vacaciones, realizó la intro necesaria para darle paso vía zoom a la conductora que contó cómo fue el accidente que tuvo en Aspen.

Veró cayó desde 7 metros de altura tras una mala maniobra en la aerosilla, donde quedó colgada y no pudo reincorporarse.

Tras la cálida bienvenida del equipo, Lozano comenzó diciendo: "Tenía ganas de hablar y de contar qué fue lo que pasó", al tiempo que agregó que los primeros días tuvo muchísimo dolor.

"Fue horrible, una accidente muy espantoso, una negligencia absoluta del centro de Sky, y estoy viva de milagro", comenzó diciendo.

"Me atendieron muy bien, ahora estoy sin dolor, que eso es vital, pero el proceso es largo. Yo le pongo humor, alegría, pero el proceso es largo", dijo asintiendo para todos sus televidentes.

Secuencia

Tras las preguntas de sus compañeros, Lozano contó cómo fue la secuencia que se puede ver en el video que se viralizó de su caída y narró: "Es una silla séxtuple donde van seis personas, íbamos tres, en este caso, mi instructora, yo en el medio y Analía Franchín del otro lado. Ni bien uno pone la cola para sentarse en la silla, yo tenía mis bastones, los bastones se me traban, y eso hace que se impida que se baje la barra de seguridad que te protege. En ese momento yo aviso, a quien está a cargo de la silla, siempre hay una persona a cargo, para que la pare, también mi instructora. La gente empieza a gritar, eso no ocurre, entonces yo intento destrabar el bastón y quedo colgada, todos empezamos a gritar y nunca se detuvo", detalló.

Y continuó: "Fue espantoso, una secuencia de terror horrible, la barra de seguridad nunca bajó, yo aviso porque tenía mis bastones trabados, entonces yo levanto un poco el culito, para sacar el bastón, no detienen la silla, que es lo que debería haber hecho la persona que está a cargo y quedo colgada", explicó indignada por la situación.

"Y la silla empieza a avanzar y cada vez se hace más alta la distancia y la nieve está cada vez más abajo. Entonces imagínense la desesperación, yo quedo agarrada de la silla, de uno de los fierros, encima yo tenía los guantes que son mitones, no tenés tanta movilidad, y de la otra mano me agarra Anita Franchín, yo ya colgada, y la instructora me agarraba del casco", contó mientras gesticulaba para mostrar las acciones.

Uno de los panelistas preguntó, qué imágenes se le vinieron a la cabeza en ese momento: "Yo sentía que me estaba por morir claramente, y estaba muy enfocada en todo lo que pasaba y veía todo lo que pasaba, de hecho cuando veo el video el señor que venía con la colchoneta, yo lo veo, lo veía perfectamente, entonces en mi cabeza yo calculaba cuanto podía aguantar hasta que este señor llegara. Anita gritaba y la instructora me decía ¡aguantá, aguantá! Pero la mano ya se me había zafado y de agarrar la silla paso a agarrarme del sillón y ahí yo ya tenía menos posibilidades de agarrarme".

Sobre el video que se viralizó sobre su caída aclaró que no reniega de su viralización, y que ella incluso intenta tomárselo con humor, salvando las burlas. Pero que en épocas de celulares, sabía que alguien iba a estar grabando ese momento. Y agregó que lo usará para llevar a entablar una demanda contra el centro de Sky. "Esto no puede quedar así", remarcó.

Y dio paso a describir el momento después de la caída y dice: " Yo caigo y siento primero dos latigazos, caen los sky y luego me caigo para atrás, la importancia de usar casco, y el milagro. Yo creo en Dios firmemente y no sé si ahí la virgen me protegió", dijo sin poder contener la emoción.

Después pasó a describir las diferentes técnicas que usaron para ver cómo estaba, las preguntas que le realizaron para saber si estaba consciente de lo que le había pasado y los primeros exámenes de tacto para validar la gravedad de la situación.

En ese momento mientras los médicos trabajan, contó que vio pasar a su marido y le hizo la seña de que estaba bien, para tranquilizarlo.

Fuente: Filo News