Sanz le bajó el pulgar a Milei en Juntos por el Cambio

El referente radical no ve con buenos ojos una alianza con el referente del partido libertario para 2023. Aspiraciones de la UCR a la presidencia.

Cuando el que habla es Ernesto Sanz, propios y ajenos paran la oreja y le prestan atención. El ex senador nacional retirado de los cargos públicos habló en exclusiva con Los Primeros sobre el armado del proyecto político opositor de cara a las elecciones 2023.

"Hoy hay varios nombres que están en condiciones de encabezar ese proyecto y eso es bueno. Pero además, marca una gran diferencia con lo que ocurrió en el proceso que inició allá por el 2015 en la construcción de Cambiemos", dijo Sanz, para agregar que "en aquel momento el PRO venía en ascenso y tenía candidatos fuertes. Por eso surgió la candidatura de Mauricio Macri, pero hoy las cosas son distintas. Creemos que el radicalismo se recuperó en las últimas elecciones y hoy equilibró las cargas dentro de lo que es Juntos por el Cambio".

Con varios nombres en danza y la posibilidad de un radical como candidato a presidente, el dirigente político y fundador de Cambiemos le bajó el pulgar a Javier Milei como posible incorporación del mayor partido opositor de cara a 2023: “A mí personalmente no me gusta, me parece extravagante. La Argentina necesita más solvencia y seriedad en sus dirigentes”.

“El eje para definir adentro o afuera es el programa. Con un programa, los que estén adentro van a coincidir con ese programa y los que estén afuera no. Vamos a dejar de personalizar la política”, agregó.

Su rol en Cambiemos para 2023

Luego de aclarar que no busca ocupar ningún cargo público, Sanz explicó que su interés de participar pasa al considerar que "Argentina está pasando uno de los peores momentos de su historia".

"No quiero dramatizar, pero me provoca mucho dolor ver que la Argentina pasa momentos muy malos en muchos sentidos, porque perdió el rumbo y está siendo dañada por muchos flagelos, como el narcotráfico", apuntó.

Otro aspecto que aflige a Sanz es la cuestión institucional del país, donde apreció que "no hay diálogo político ni diálogo institucional, es todo peleas. Todo enfrentamientos o marchas contra la Justicia, donde hay un esquema de violencia institucional que es la verdad, la antítesis de la democracia".