La furia de Lizy Tagliani tras su separación de Leo Alturria

Si bien no nombró a su ex novio, varios usuarios interpretaron que él era el destinatario del mensaje y reaccionaron con comentarios de apoyo

A fines de enero y en sus redes sociales, Lizy Tagliani anunció que llevaba dos meses separada de Leo Alturria. Aunque todo parecía ir bien entre ellos luego de la ruptura, un día él le contestó a una seguidora que lo acusaba de buscar fama: “Estás equivocada: yo sólo quería que me fueran fiel”, disparó Alturria e instalando la versión de que la conductora lo habría traicionado.

Pero en las últimas horas, Lizy explotó en Instagram con un fuerte posteo. “Hoy se te bloquea y se te elimina de mi lista de contactos”, anunció. Fiel a su estilo y sentido del humor, agregó: “Creo que merecía al menos un ‘¿cómo estás trava? ¿Te fuiste a hacer la próstata?’. Beso y que te vaya como te merecés”. “Jajajaja La próstata. Me acordé que me tengo que ir a hacer el estudio Bueno, me sirvió el enojo”, cerró a pura ironía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lizy Tagliani (@lizytagliani)

Si bien no nombró a su ex, varios usuarios interpretaron que él era el destinatario del mensaje y reaccionaron con comentarios de apoyo. “Nada como mandarlo a cagar”, “Creo que todas estamos en la misma, Lizy. Cortemos con todos los que no nos valoran”, “¡Nada cómo sacar lo tóxico de nuestra vida! Te mereces lo mejor”, “Ay dios mio, ¿para Leo? Que se vaya por donde vino”, fueron algunas de las reacciones de sus seguidores.

Cómo reaccionó Lizy

Aunque la conductora en un primer momento optó por el silencio y dar algunas pocas señales por redes sociales, recién días atrás habló directamente del tema al ser abordada por un móvil de Intrusos (América). “En el código que había con Leo, ¿estaba ser fiel y no histeriquear o el histeriqueo estaba permitido?”, le preguntaron. Y Lizy respondió de manera categórica: “No, nunca tuvimos ningún código. Las parejas son para ser fieles y para estar bien. Es algo que en las parejas no se da: una se pone de novia y se pone en ese estado. No necesita estar coqueteando ni saliendo con otros ni nada, salvo que ya sea algo de la pareja, swingers y esas cosas... Pero no era nuestro caso”.

Y en cuanto al polémico mensaje de Alturria, Lizy no se hizo cargo al respecto: “No me consta que haya sido para mí, no me consta. A mí no me lo dijo...”. Sin embargo, el movilero fue por más. “¿Entonces por qué contaron?”, quiso saber. Y ella no le escapó a la pregunta: “Porque últimamente éramos muy amigos, estábamos sin amor, ponele... ¿entendes? De hecho, nos queremos mucho. Ahora estamos de verdad en un impasse a pesar de que nos hablamos...”, dijo la conductora.

“¿Él sigue enamorado?”, le preguntaron a Lizy. “No sé, no le pregunté. Pero cuando pase el tiempo me gustaría volver a hablar. Por eso digo: ‘No hablemos ahora tanto, porque empezás a sacar cosas porque estás enojado’. O porque escuchaste algo o viste algo y te perdés en el chisme... Por eso digo, dejemos que pase el tiempo”, dijo. Asimismo, confirmó que sigue en contacto con Leo: “Sí le mando las fotos de su preferida, que es mi perra Tati. Y hablamos de eso, pero nada más”.

Fuente: TELESHOW