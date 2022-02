El posteo de Marengo que disparó rumores de crisis con Fort

Después de una fuerte crisis pública, con un descargo televisado en la pista de ShowMatch, las cosas parecían marchar bien entre Rocío Marengo y Eduardo Fort. De novios hace ocho años, la modelo y el empresario chocolatero pasaron juntos las fiestas y parecían dejar atrás aquellas rencillas. Marengo volvió al bajo perfil, y se focalizó en su trabajo en la televisión chilena, donde fue parte del certamen gastronómico El discípulo del Chef.

Pero en las últimas horas, un posteo de la modelo encendió las alarmas de una nueva distancia en la relación. Lo hizo con un texto que subió a sus historias de Instagram y en los que daba cuenta de un nuevo desencuentro. “No quiero escuchar el te lo dije.... Por favor. Yo creí que iba a poder!!! Perdón!! Me lastimé mucho!! Yo no lo merecía!!”, escribió junto al emoji de un corazón roto, sobre un fondo de pantalla rosa.

En el mismo texto, la ex participante de Masterchef Celebrity continuó en la misma sintonía: “Ya no quiero escuchar más!!! Quiero ser feliz!!! No quiero que me opaquen lo que con tanto esfuerzo logré!!! Quiero paz y amor!”. La modelo no dio precisiones sobre el destinatario de sus palabras o el motivo de las mismas. Pero sus seguidores interpretaron que se podía tratar de un nuevo cortocircuito con su pareja, y así se lo hicieron saber en su último posteo, que data de una semana y en la que se la ve con un conjunto de ropa interior.

A mediados de septiembre, Rocío explotó en ShowMatch cuando hizo pública una situación con su pareja. “¡Estoy harta, re podrida!”, señaló por entonces, mirando a la cámara y cansada del comportamiento Eduardo. A modo de catarsis, le explicó a Marcelo Tinelli el motivo por el que estaba decepcionada: “Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche tratando de salvar una relación. No es capaz de acompañarme. Eduardo Fort, hacete cargo tenés una novia. ¿No querés venir? Chau, flaco. Estoy hasta acá”, señaló con la mano en su frente.

Cómo lo tomó su pareja

La reacción desde el bando de Eduardo fue inmediata y tanto su hija Macarena como su ex pareja Karina Antoniali habían marcado su enojo con Marengo por la alta exposición que le había dado al asunto. Es que a diferencia de su hermano Ricardo, Eduardo siempre cultivó un bajísimo perfil por lo que no le cayó en gracia verse en el centro de las miradas. Las esquirlas llegaron también a los hijos del Comandante, e incluso Felipe había sido muy duro con ella en aquellos días de exposición mediática.

Con el tiempo, la situación se recompuso y las fiestas de fin de año trajeron calma y alegría, con una celebración en un lujoso restaurant de Miami, con todos los ingredientes: baile a puro reggaetón, mucho cotillón, suelta de globos y complicidad entre todos. Así lo documentó Marengo, con dos publicaciones en su feed de Instagram, acompañadas por una serie de historias en las que mostró la intimidad del festejo.

“Mi todo” tituló la modelo a la primera tanda de imágenes, lo acompañó con un corazón y enumeró una serie de sentimientos que daban cuenta de su estado de ánimo. “Hermosa noche en familia. ¡Lo pasé increíble! ¡Salud y mucho amor para todos! ¡Que se les cumplan todos todos los deseos! ¡Beso enorme para todos y gracias por tanto cariño!”, escribió la modelo. En las imágenes se la ve con un vestido azul junto a su madre Graciela, su hermana Sol, su cuñado, sus sobrinos y a la propia Martita.

Hace unas semanas, Rocío había vuelto a deslizar sus ganas de ser madre, algo que ya había insinuado cuando fue eliminada en Masterchef Celebrity y sobre lo que fue tajante luego de la catarsis de ShowMatch: “Tengo ganas de ser mamá. Yo puedo ser mamá con Eduardo o sin Eduardo... Tengo muchas opciones. Mas allá de ser mamá, quiero tener una familia. Yo no quiero casarme, no necesito un papel que me ate a él. Yo lo elijo todos los días”, sentenció en LAM.

Recientemente, en medio de un intercambio con sus seguidores de Instagram, la modelo replicó con un corazón cuando le preguntaron si quería ser madre y al ser consultada sobre cuándo venía el bebé, respondió “pronto”. Habrá que esperar a ver si hay más indicios del destinatario del mensaje que causó incertidumbre entre sus seguidores.

Fuente: TELESHOW