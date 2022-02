Qué dijo el dirigente de DD HH que golpeó a una empleada

José Schulman, el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos que maltrató verbalmente y le pegó a una empleada de una compañía de ómnibus de larga distancia porque su viaje se había demorado, se disculpó públicamente por lo sucedido, pese a lo cual desde la Liga y desde el partido Comunista anunciaron sanciones en su contra.

José Schulman, presidente de la histórica Liga Argentina por los Derechos Humanos, agredió a la joven. pic.twitter.com/1fLa72xCV8 — Los Primeros TV (@losprimerostuc) February 13, 2022

El incidente, que quedó registrado por cámaras de seguridad, tuvo lugar el jueves último en la terminal de micros de larga distancia del balneario bonaerense de Santa Clara del Mar.

En el video se lo puede ver a Schulman –quien apoya políticamente a los gobiernos kirchneristas- quejándose ante una empleada de la empresa Rutamar, a quien filma con su celular y le grita “Pelotuda, conchuda, hija de puta, ¿de qué te reís?". Posteriormente, le advierte a la mujer que “te puedo meter en cana” porque, según dice, tuvo que “esperar tres horas”.

Luego pasa del otro lado del mostrador y le pega un cachetazo en la nuca a la empleada. Finalmente, discute a los gritos con un jefe de la mujer agredida.

Schulman publicó el sábado en su página de Facebook un pedido de disculpas por lo ocurrido y explicó que su comportamiento desencajado se debió a que es discapacitado motriz y debió esperar demasiadas horas para su regreso en ómnibus.

"A mis compañeres. Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable, en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica", escribió el dirigente.

"Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió. Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora", concluye el mensaje.

Sancionado por la Liga y el PC

Pese al pedido de disculpas públicas, Schulman recibió sanciones por parte del organismo que él mismo preside y por parte del Partido Comunista de la Argentina, en el que milita.

En un comunicado oficial, la Dirección Nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos informó que tomó conocimiento de los hechos sucedidos en Santa Clara del Mar y que Schulman solicitó una licencia de sus responsabilidades y se puso a disposición de lo que disponga el organismo.

"En consecuencia, esta dirección ha decidido aceptar el pedido de licencia y comenzar un proceso de evaluación para tomar las medidas correspondientes", concluye el comunicado.

Por su parte, el Partido Comunista de la Argentina repudió y rechazó las violentas acciones llevadas a cabo por Schulman contra la empleada de la empresa de transporte "con una actitud que nada tiene que ver con el ideario de nuestro Partido".

"Comunicamos que José Schulman ha sido suspendido preventivamente de sus tareas partidarias y que las instancias orgánicas correspondientes tomarán las resoluciones pertinentes", concluye la publicación del partido en su página de Facebook.

Quién es José Schulman

Schulman es un histórico militante comunista y por los derechos humanos, que en los últimos tiempos cobró notoriedad por su participación en algunos hechos públicos.

En 2018, Schulman se hizo famoso cuando insultó al ex presidente Mauricio Macri desde el palco por el acto del 24 de marzo. Además, fue uno de los dirigentes de derechos humanos que denunciaron la supuesta mesa judicial macrista y que apoyaron la marcha K contra la Corte Suprema de Justicia el pasado 1° de febrero.

Schulman en el acto Memoria Verdad y Justicia de marzo de 2018. Foto. Captura de video.

En enero del 2021, fue uno de los firmantes de la carta en la que funcionarios y dirigentes del kirchnerismo reclamaron la liberación de la dirigente de la Tupac Amarú, Milagro Sala, a pesar de que ya tiene dos condenas y varios procesamientos.