Sufrió un abuso en su negocio y todo quedó grabado en video

Gracias a las cámaras de seguridad ubicadas en el interior de un comercio de la localidad de Alta Gracia, en Córdoba, pudo conocerse el caso: el intento de abuso sexual contra la propietaria del local ubicado en pleno centro de la ciudad.

Evelina, dueña de la dietética que se encuentra en Belgrano 506 de esa localidad cordobesa, fue la víctima y quien denunció al depravado, aportando su testimonio y las grabaciones que dan cuenta del terrible suceso que sufrió.

Según el relato de la víctima, el sujeto fue al comercio pero no compró nada, regresando una hora más tarde. "Noté una actitud sospechosa, no sé por qué pero no le perdí de vista mientras atendía a otros clientes porque observaba todo el local. Cuando fue su turno intenté atenderlo lo más rápido posible para que se vaya", narró la joven a Radio Vibra.

Decidido

Y cuando ya no había otras personas en el local, el hombre “ingresó directo al mostrador y vio que la puerta del depósito de atrás estaba abierta, entonces me pidió algo de ahí adentro, ni siquiera sabía qué pedía, solamente quería que yo entre al depósito".

Cuando el sujeto pidió "un kilo de esa harina", Evelina se dio vuelta y se dirigió a la estantería; en ese instante, se le abalanzó sobre ella, la tomó del cuello y de la cintura. "Me decía que me calle y que fuera al depósito, y yo atiné a morderlo. Empecé a gritar y a levantar los brazos para que alguien me viera desde afuera", reveló la mujer acosada.

Fue así que el abusador la soltó y corrió hacia la vereda, saliendo del comercio. Munida de la grabación, la víctima se dirigió a hacer la denuncia y la policía finalmente detuvo al sujeto, que ahora enfrenta una investigación y proceso penal.

