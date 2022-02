Avanza la vacunación de niños y adolescentes en el 107

En Tucumán hay una buena conciencia acerca de la vacunación, no sólo a las que corresponden al Calendario Nacional de Vacunación, sino a la de Covid

¨Hoy sábado, a pesar de la lluvia, este nodo inoculó a más de 300 personas, de las cuales 100 fueron niños. Esto nos alegra porque fue un pedido a los padres desde Salud, de que lleven a sus hijos a vacunarlos en estos días, de modo que, cuando comiencen las clases estén protegidos contra el Covid-19¨, explicó Medina Ruiz.

En este sentido, el titular de la cartera sanitaria dijo que, una vez que la persona recibe la vacuna, si se trata de la primera dosis, luego de 14 días el organismo comienza a formar anticuerpos y, alrededor de los 30 días, ya hay inmunidad que los protege parcialmente de la patología: ¨De todos modos la mayoría de las personas ya están buscando la segunda dosis y, esa protección se consigue más rápido por la memoria del cuerpo con la primera dosis. Esta ya es una buena cantidad de anticuerpos para generar inmunidad y protección sobre la enfermedad¨.

El ministro dijo que en Tucumán hay una buena conciencia acerca de la vacunación, no sólo a las que corresponden al Calendario Nacional de Vacunación, sino a la de Covid particularmente: ¨Hoy si bien estamos en fin de semana, y pese a las inclemencias del tiempo, que hoy tengamos estos números solamente en este nodo, nos alegra mucho. De cualquier manera, continuamos extendiendo el mensaje de la importancia de la vacunación en esta pandemia para evitar situaciones graves en todos los grupos etarios¨.

Al mismo tiempo, Medina Ruiz recordó que la población debe continuar con el uso de barbijo; si bien la circulación viral comunitaria disminuyó, indicó que es importante a la hora de estar en espacios con mucha concurrencia de personas: ¨ Estamos seguros de que con estas medidas y la inmunización llegaremos a marzo con garantía de que el inicio de clases será con presencialidad plena¨.

Por su parte, el subdirector de Dirección de Emergencias Sanitarias de Tucumán, doctor Juan Palavecino, comentó: ¨Este fin de semana es especial, estamos con vacunación de niños y adolescentes. Muchos completando esquemas y algunos consultan por la tercera dosis por la aproximación del inicio del periodo lectivo¨.

¨La vacunación es importante siempre, porque gracias a esta, muchas enfermedades de transmisión viral pudieron ser erradicadas en el mundo. La protección que van a recibir los chicos es fundamental para que puedan iniciar tranquilos con las actividades diarias para ellos y toda la comunidad¨, continuó el referente.

Por último, Palavecino resaltó en este día la labor que continúa realizando el personal de salud en la provincia con dedicación y empatía para proteger a los tucumanos.

Testimonios:

Olga, acompaño a sus nietos hoy al nodo del 107 y dijo que cree importante que sus niños estén protegidos para comenzar el año escolar: ¨La atención fue excelente, son todos muy amables. Especialmente le agradezco al ministro de Salud que vacunó a mi nieta¨.

Cristian, papá de Ema y Mateo, llevó al nodo a sus hijos y expresó: ¨ Me parece fundamental que ellos estén protegidos. Hoy le pusieron la primera dosis a Mateo y a mi hija la segunda. Eso me deja más tranquilo porque cuando comiencen las clases, no van a existir las burbujas y los chicos van a tener contacto con todos sus compañeros. Por eso creo que todos los papás deberían traer a sus hijos para colaborar con el grupo¨.

Fuente: MSP