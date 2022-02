Xuxa estuvo de paso por el interior de Misiones

En los últimos días, Xuxa visitó su pueblo natal, Santa Rosa (RS), en Brasil. Es que “la reina de los bajitos” se encuentra grabando una biopic. Y en su fugaz visita, medios locales indicaron que pasó por Alba Posse, Misiones.

Según trascendió, la artista brasileña está grabando un documental para Globoplay que repasa su trayectoria personal y profesional.

A comienzos de esta semana, Xuxa arribó a sus pagos junto a su hija Sasha y su yerno João Figueiredo, y este viernes regresó a su hogar. Así quedó demostrado en sus redes sociales, donde compartió imágenes del afectuoso recibimiento del público y de su estadía.

Los posteos de Xuxa tras su estadía en Santa Rosa, su ciudad natal

En su perfil de Instagram, la reina de los bajitos compartió la grabación del paso por su ciudad natal acompañada por su familia y escribió: “Mi Santa Rosa, qué orgullosa me siento de haber nacido en esta tierra roja, llena de gente sencilla y solidaria”.

“Qué felicidad me da ver que creciste, pero no perdiste lo que más amaba... tu olor, tu belleza sencilla, tu gente acogedora... Qué orgulloso me siento de decir que soy de Santa Rosa”, concluyó.

Además, hace unas horas publicó otro video donde dio cuenta del recibimiento de su pueblo. “Dejando Santa Rosa con el alma en paz y el corazón lleno de amor. Agradecida a mi gente, mi familia…. Perdón por no haberlos abrazado como quería, esta pandemia me cambió mucho. Siéntanse abrazados por mí…. Y muchas gracias”, cerró.

Sasha Meneghel, la hija de Xuxa, se casó con su mejor amigo y tuvo una lujosa ceremonia a orillas del mar

A finales de mayo del año pasado, Sasha se casó con el cantante de gospel João Figueiredo. La pareja, que pasó por el Registro Civil el 14 de mayo, lo celebró con una imponente ceremonia a orillas del mar en Angra dos Reis, a 150 kilómetros de Río de Janeiro. Como siempre, la cantante infantil estuvo acompañándola en todo momento y se mostró visiblemente emocionada.

La fiesta se realizó en un salón ubicado frente al mar y contó con un catering exclusivamente vegano, ya que tanto Sasha como Xuxa no consumen productos derivados de animales.

En sus redes sociales, la joven manifestó: “Me casé con mi mejor amigo. Pasaré el resto de mi vida sonriendo a tu lado. Prometo amarte y cuidarte para siempre”.

Fuente: TN