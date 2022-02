Arjona sumó dos nuevas presentaciones en Buenos aires

El "Blanco y Negro Tour" de Ricardo Arjona ya perfila como para quedar en la memoria como uno de los más taquilleros de la historia. El cantante guatemalteco agotó las entradas de los 19 shows en España. Una gira que comenzó con impulso en Tenerife, La Palmas y Barcelona. Es un comienzo apoteótico para una gira que tiene más de 30 estaciones programadas en Estados Unidos con presentaciones en Nueva York , Boston y Miami, entre otras.

En Buenos Aires las ganas de ver al cantante son idénticas. Tras agotar las entradas de los cuatro primeros shows que dará en el Movistar Arena, el guatemalteco sumó dos nuevas funciones el 19 y 20 de agosto, cuyas entradas saldrán en una preventa especial por el día de los enamorados a través de www.movistararena.com.ar a partir de este viernes 11 de febrero a las 18.

Blanco y Negro Tour

El cantautor presenta su Blanco y Negro Tour, que engloba el proyecto más emblemático de su carrera. Blanco fue presentado en 2020 y tuvo un éxito rotundo, pero dispuesto a sorprender a sus fanáticos, el Arjona decidió presentar Negro de a poco: desde 8 de octubre de 2021 se encargó de mostrarle a su público un tema nuevo por semana hasta que, finalmente, el 3 de diciembre sale el álbum completo con seis temas estrenos que completan el disco.

El álbum doble fue grabado nada menos que en los históricos estudios Abbey Road de Londres y en su creación, el artista se vio atravesado por la situación sanitaria mundial, que lo llevó a hacer cambios hasta alcanzar lo que tanto estaba buscando. "Allá fuera se venden viaje de 13 minutos al espacio, yo llevo dos años volando en el mío. Este espacio que no tiene color y tampoco perdona con el tiempo. Cuando creí que estaba todo listo, una pandemia detuvo el tiempo", explicó en un video que grabó especialmente para sus fanáticos. Y agregó: "Siete canciones aparecieron y algo me dice que la historia del disco Negro estaba escrita para no salir como lo iba a hacer. Hoy es el disco que siempre fue pero habrá que agregarle los fantasmas que acecharon en los últimos años".

El anuncio de gira mundial revolucionó a sus fanáticos. Con todos los shows agotados en España, Arjona suma además contundentes soldouts en New York, Boston, Miami, Puerto Rico, Orlando, tres conciertos en Chile; 4en Argentina, y nuevas fechas en Londres, París, Zurich, Colonia, Roma, Milán, New York, Miami, Puerto Rico, Santiago de Chile, Buenos Aires, San Antonio, Atlantic City, Tampa y Fort Myers.

En Argentina, las entradas de la primera función del 5 de agosto salieron a la venta el lunes 20 de diciembre y se agotaron en menos de 60 minutos. Luego se sumaron tres funciones más para los días 6, 7 y 18 de agosto que también se agotaron rápidamente. Y con los shows el 19 y 20 de agosto se perfila que pase lo mismo. Sobre todo porque el artista ha marcado un antes y un después en nuestro territorio y tiene el récord histórico de 34 Luna Park, 8 Estadios GEBA, 6 Estadios Boca Juniors, 5 Estadios Vélez Sársfield, 5 DirecTV Arena y 5 Orfeo Superdomo.

Cabe recordar que Arjona viene de hacer Hecho a la Antigua, el concierto virtual más visto en la historia de Iberoamérica. La gran apuesta que se llevó a cabo desde Antigua Guatemala tuvo un éxito impresionante: por la calidad de su repertorio y por la gran concurrencia a su live streaming que se pudo ver en los cinco continentes. Como si esto fuera poco, le valió una nominación al Grammy americano. Y como si esto fuera poco, el 25 de febrero saldrá a la venta el libro Blanco y Negro (que incluirá también los cds) y, por primera vez, un proyecto musical será trasladado físicamente a su público en este formato, abordando su niñez, su adolescencia, los momentos que lo llevaron a la composición, su testimonio de cómo se hizo Blanco y Negro y una galería de fotos que muestran todas sus etapas hasta los meses que vivió en Londres para la realización de uno de los proyectos más grandes de su vida.

Fuente: Diario26