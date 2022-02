Messi y su reacción a " mejores amigos” de Lali

Hace unos días, en una entrevista con la televisión española, Lali Espósito hizo una sorpresiva revelación que involucra ni más ni menos que a Lionel Messi. La artista, que vive un excelente momento profesional, viene sacudiendo las redes y las plataformas musicales con sus recientes lanzamientos.

Concebidos como una trilogía que marca un giro en su carrera, “Disciplina”, “Diva” y “Como tú” se bailan, se cantan, se challengean y se comparten. Lo hacen hombres y mujeres; adultos y niños; celebrities y desconocidos. Y la protagonista de Sky Rojo toma nota y celebra cada uno de estos pasos, como un gesto de gratitud ante tanto cariño.

En este contexto fue que Lali se presentó en el célebre programa español El Hormiguero (Antenta 3), dispuesta a dar pasos cada vez más fuertes en la Madre Patria. Y fiel a su estilo espontáneo y desenvuelto, reveló una curiosa anécdota que tiene que ver con Lionel Messi. Es que mientras hablaba sobre cómo se maneja en sus redes sociales, Lali reveló que tiene agregado al capitán de la selección argentina de fútbol a su lista de ‘Mejores amigos’ de Instagram. Asimismo, dijo sentirse avergonzada al ver que el jugador del París Saint-Germain vio en alguna oportunidad algo de su contenido exclusivo.

“Yo tengo ‘Mejores amigos’ porque tengo un humor ácido y a veces jodo con cosas que digo: ‘Entre 10 millones de personas no quiero ofender a nadie ni que nadie diga ¿qué le pasa a esta loca?’”, explicó la intérprete de “Soy”, y continuó con su relato. “Entonces subí algo bizarro y gracioso de mi vida, jodiendo con un amigo. Y de pronto veo que lo había visto Leo Messi”, remató la actriz con la cara cruzada por un gesto de sorpresa.

“Me dio un poco de cosa que vea mi cara social con mis amigos, gritando”, dijo Lali sobre cómo se tomó el hecho de que Messi vea algo más de su intimidad. Pablo Motos Burgos, el conductor del ciclo, quiso saber si en los videos la cantante estaba borracha. “No iba en pedo pero parece que voy pedo todo el rato”, confesó entre risas la argentina. En ese instante, Lali miró a la cámara y aprovechó la llegada del programa televisivo para disculparse con el 10 de la Selección: “Leo te juro que yo no soy así todo el rato, te quiero”.

Más adelante, dejó en claro por qué había decidido agregar al marido de Antonela Roccuzzo a su lista de “Mejores amigos”: “Yo lo agregué porque dije: ‘¿Cómo no voy a tener en mejores amigos a mi compatriota y número uno del mundo?’”. Y una vez más, volvió a dirigirse al papá de Thiago, Mateo y Ciro: “Leo, si pensás que no estoy bien: tenés razón, pero no me dejes de seguir”, cerró Lali con la enésima carcajada.

Así están las cosas entre Lali y Leo en Instagram

Pasaron los días y las sospechas de la artista se hicieron realidad. No sabemos si Leo estuvo atento al reportaje o alguien le hizo llegar el comentario, pero de un momento a otro, en el listado de sus perfiles seguidos ya no aparece el de Lali. En cambio, la ex Casi ángeles sí mantiene al astro del PSG entre sus 2.388 perfiles seguidos y todavía o no se enteró o no se manifestó respecto a la drástica decisión del futbolista. Habrá que ver si, una vez al tanto, adopta una postura vengativa o mantiene las cosas como están.

Fuentes: Infobae