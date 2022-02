La agenda deportiva del sábado para ver por TV

La jornada del sábado tendrá una oferta impresionante para seguir en la pantalla desde la mañana hasta la noche, con actividades deportivas para todos los gustos.

Desde poco después de las 9 se podrá ver acción de la Premier League, con el encuentro entre Manchester United y Southampton, seguido del cruce entre el Leeds United de Marcelo Bielsa, que siempre regala emociones, y Everton. Poco después de las 14, el líder Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, visitará a Norwich.

Desde Italia, asoma un duelo imperdible: el puntero, Inter, visitará al escolta Napoli en el estadio Diego Maradona, desde las 14 de nuestro país. Media hora antes, en Abu Dhabi, Palmeiras y Chelsea animarán la finalísima del Mundial de Clubes.

Para los seguidores del rugby, la atracción estará puesta en los cotejos por el Seis Naciones que disputarán Gales y Escocia, desde las 11, seguidos por Francia contra Irlanda. También el tenis tendrá su espacio, ya que TyC Sports emitirá las semifinales del Argentina Open desde el Buenos Aires, con participación argentina asegurada en ambos partidos .

En cuanto a la Copa de la Liga, se destaca el estreno del River de Marcelo Gallardo. El ganador del reciente torneo de primera visitará a Unión en Santa Fe; por la noche, Independiente, ahora conducido por Eduardo Domínguez, acudirá a La Plata para medirse con Estudiantes.

La televisación del sábado 12

FÚTBOL

Copa de la Liga

17 Huracán vs. Lanús. TNT Sports

19.15 Unión vs. River. Fox Sports Premium

21.30 Estudiantes vs. Independiente. TNT Sports

Premier League

9.20 Manchester United vs. Southampton. ESPN

11.50 Everton vs. Leeds. ESPN

11.50 Brentford vs. Crystal Palace. ESPN en Star+

11.50 Watford vs. Brighton. ESPN en Star+

14.20 Norwich vs. Manchester City. ESPN 2

Mundial de Clubes

13.30 Chelsea vs. Palmeiras, la gran final. TNT Sports

Liga de España

10 Cádiz vs. Celta de Vigo. DirecTV Sports

12:15 Villarreal vs. Real Madrid. DirecTV Sports

14:30 Rayo Vallecano vs. Osasuna. DirecTV Sports

16.50 Atlético de Madrid vs. Getafe. ESPN

Ligue 1

13 Montpellier vs. Lille. ESPN en Star+

17 Lyon vs. Niza. ESPN 2

Serie A

10.50 Lazio vs. Bologna. ESPN Extra

14 Napoli vs. Inter. ESPN

16.30 Torino vs. Venezia. ESPN en Star+

Bundesliga

11.20 Bochum vs. Bayern Munich. ESPN 2

11.20 Borussia Monchengladbach vs. Ausburg. ESPN en Star+

11.20 Eintracht Frankfurt vs. Wolfsburgo. ESPN en Star+

11.20 Freiburg vs. Mainz 05. ESPN en Star+

11.20 Greuther Furth vs. Hertha Berlin. ESPN en Star+

Primera Nacional

19.15 Temperley vs. San Martín (T). TyC Sports

21.30 Almirante Brown vs. Chacarita. TyC Sports

Primera C

17 Excursionistas vs. Sportivo Italiano. DeporTV

TENIS

14 Argentina Open. Las semifinales de dobles y singles. TyC Sports

BÁSQUETBOL

11 Obras vs. Peñarol. La Liga Nacional. TyC Sports

21.3 Philadelphia 76ers vs. Cleveland Cavaliers. La NBA. NBA TV

22.30 Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers. La NBA. ESPN 2

GOLF

15.45 El Waste Management Phoenix Open. La tercera vuelta. ESPN 3

RUGBY

United Rugby Championship

9.55 Lions vs. Stormers. ESPN en Star+

12 Bulls vs. Sharks. ESPN en Star+

Seis Naciones

11 Gales vs. Escocia. ESPN 3

13.30 Francia vs. Irlanda. ESPN 3

HOCKEY

Pro League

16.30 Las Leonas vs. Bélgica. ESPN Extra

19 Los Leones vs. Belgica. ESPN Extra

Fuente: La Nación