¿La sandía tiene efectos similares al viagra?

Un estudio realizado por la Universidad de Texas A&N, asegura que unas de las sustancias de la sandía, los fitonutrientes, generan el efecto similares al viagra. Publicado en la revista Science Daily, explica cómo estos compuestos naturales (licopeno, betacaroteno y, sobre todo, citrulina) relajan los vasos sanguíneos y ayudan por tanto a la erección.

"La citrulina es un aminoácido esencial que, al entrar en contacto con nuestro organismo, se convierte en arginina, que es vasolidatadora, y que promueve la síntesis de óxido nítrico, responsable de mejorar nuestro flujo sanguíneo", señala Walther Ghedin, médico y sexólogo.

La sandía contiene en la pulpa blanca pegada a la cáscara grandes dosis de citrulina, una molécula que luego de un proceso de metabolismo se convierte en óxido nítrico, elemento que genera vasodilatación en las arterias internas del pene.

“Este viagra natural debe consumirse de manera frecuente para lograr los beneficios que se esperan. Si además se complementa con otros productos como la maca, que genera la formación de espermatozoides, la combinación mejora la salud sexual del varón”, señalan.

Por qué más deberíamos comer sandía

Las sandías son relativamente bajas en azúcar en comparación con otras frutas. Una porción de una taza de sandía cortada en cubitos tiene nueve gramos de azúcar. Eso es menos de lo que obtendrías de una taza de mango (23 gramos), banna (18 gramos) o incluso manzanas (11 gramos). Y con esos nueve gramos de azúcar, también obtenemos una gran cantidad de nutrientes, desde antioxidantes hasta fibra y potasio.

1. Podría ayudar a proteger contra ciertos tipos de cáncer

La sandía puede acreditar su hermoso tono rosa-rojo al licopeno antioxidante. “El licopeno es un nutriente antioxidante y anticancerígeno que se puede consumir crudo y es biodisponible (utilizable por el cuerpo)”, explica Isabel Smith a Good+Well. Por supuesto, la sandía por sí sola no protegerá la salud, pero el nutriente puede desempeñar un papel útil como parte de una dieta saludable en general.

2. Es bueno para la piel

¿Sabes cómo la sandía está llena de vitamina C? Eso no solo es bueno para el sistema inmunológico. Smith explica que la vitamina C juega un papel clave para ayudar a su cuerpo a formar colágeno, la proteína que mantiene la piel sana. También juega un papel en mantener la vista aguda. Una porción de sandía tiene un 37 por ciento de la cantidad recomendada de vitamina C para todo el día.

3.Es un excelente refrigerio antes del entrenamiento

“Me gusta porque es una fuente de hidratación y tiene menos fibra, por lo que no hará que te duela la barriga antes de hacer ejercicio”, dice Smith. Además, es una fuente decente de potasio (crucial para la función muscular):solo una rodaja de sandía tiene 320 mg de potasio, alrededor del 12 por ciento de sus necesidades diarias. La fruta también contiene un aminoácido llamado L-citrulina; algunas investigaciones sugieren que, con el tiempo, el consumo regular puede aumentar los niveles de óxido nítrico en la sangre para mejorar el rendimiento del ejercicio.

4.También ayuda con la recuperación después del entrenamiento

Los carbohidratos están recibiendo mucho odio en estos días, pero después de un entrenamiento, tus músculos necesitan reponer sus reservas de glucógeno como parte de una recuperación adecuada. “La sandía tiene carbohidratos utilizables, además de magnesio y el aminoácido L-citrulina, que está involucrado en la curación y la recuperación del ejercicio”, dice Smith.

5.Podría ser buena para el corazón

Todo es gracias al licopeno: la investigación muestra que el fitonutriente puede ayudar a mantener las arterias flexibles, bloquea la acumulación de placa que obstruye las arterias e incluso puede ayudar a reducir la presión arterial. Teniendo en cuenta que la enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte entre las mujeres, siempre es bueno cargar alimentos saludables para el corazón.

6.La sandía es hidratante

Teniendo en cuenta que la sandía es jugosa y gotea por la barbilla, no debería sorprender que sea una excelente manera de “beber” además de sus otros alimentos saludables.

7.Es un gran postre saludable (si eso es lo tuyo)

Recuerdá: la sandía es relativamente baja en azúcar en comparación con otras frutas. “No te preocupes por el azúcar en la sandía”, dice Smith. Se puede tomar dos tazas por alrededor de 90 calorías y 20 gramos de azúcares naturales que, dice Smith, es mucha sandía. Incluso una porción de una taza (alrededor de nueve a 10 gramos de azúcar, dependiendo de cómo la cortes) es una cantidad generosa de fruta.

Fuente: Diario26