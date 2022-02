Cantantes argentinas dejaron afuera de una reunión a Valeria Lynch

El grupo de amigas se reunió para hacer un asado y por supuesto hubo mucha charla, risas y música. La dura razón por la que no invitaron a Valeria Lynch

El grupo de cantantes argentinas de las más populares de nuestro país se reunieron para comer un asado y parte de ese encuentro pudimos verlo a través de la cuenta de Lucía Galán que llevó el registro de la velada.

Allí pudimos ver a Patricia Sosa, Sandra Mihanovich, Marcela Morelo, Marilina Ros, Julia Zenko y Elena Rogers.

Sin embargo llamó la atención la ausencia de Valeria Lynch quién supo integrar el grupo de amigas, y al parecer, tras el fuerte enfrentamiento que tuvo con Patricia Sosa, habría quedado afuera de la invitación.

No obstante las chicas la pasaron genial, en un asado que, por lo que se ve, preparó Sandra Mihanovich, mientras que Patricia Sosa se encargó de los tragos y de que las mejores voces de argentina disfrutaran una tarde bajo el sol de verano.

Todo se remonta al 2020, una época de estricta cuarentena, de confinamiento tozudo, donde las calles brillaban de un nulo movimiento, al límite que diversos animales tomaron las ciudades libremente. En esos días se produjo un cimbronazo.

Patricia Sosa saltó a los medios de comunicación para describir la pelea con Valeria Lynch, que se sustentaba en una decisión poco amistosa de la blonda de superponer un show por streaming en la misma fecha que ya tenía agendada la morocha.

Esa determinación unilateral, sin consultar a su amiga de toda la vida detonó en un escándalo. La mujer de Oscar Mediavilla optó por narrar con lujos de detalles lo que no le agradaba para nada de Valeria: "Hace años que vengo sufriendo desplantes de ella y ahora entiendo que ya no es mi amiga, porque no se actúa así con los amigos”.

Así se activó una serie de batallas en el plano público, con cada una tratando de aportar sus verdades, de esgrimir sus argumentos para esta ruptura. Pero había algo más profundo y que se desperdigó hacia un colectivo, ese grupo de cantantes argentinas.

En las últimas horas quedó al manifiesto que Lynch ya no mantiene un lazo de mancomunión con todas esas artistas geniales y únicas. ¿Qué pasó? Organizaron un asado para reunirse, para disfrutar de una tarde de risas, de anécdotas y asistieron muchísimas, pero no Valeria.

En los posteos de redes sociales, Lucía Galán contó: “Hoy hay asado de todas las amigas cantantes, claro que sí”. Así se las puede identificar a Sandra Mihanovich, Patricia Sosa, Marcela Morelo, Marilina Ros, Julia Zenko y Elena Rogers. ¿No le llegó la invitación a Lynch?

Fuente: Paparazzi