Papa Francisco : "La muerte no es un derecho"

El papa Francisco afirmó que "la muerte no es un derecho" que pueda ser "programado", durante la última audiencia general en el Vaticano en la que se mostró contrario a la eutanasia en medio del debate que se inicia en el Parlamento italiano para discutir una ley sobre el "fin de la vida".

"La muerte no es un derecho, no podemos programarla, tampoco evitarla. Toda persona tiene derecho a la vida, a los cuidados médicos y paliativos, para afrontar la muerte de manera más humana", aseguró el pontífice en su tradicional catequesis semanal en el Aula Pablo VI.

Una nota publicada por Newsweek Argentina indicó que la referencia del Papa se dio mientras la Cámara de Diputados italiana empieza a discutir un proyecto de ley denominado "de fin de la vida" que busca regular el suicidio asistido y cuando se impulsa un referendo para aprobar la eutanasia.

"En efecto, la vida es un derecho, no la muerte, que hay que aceptar y no administrar. Y este principio ético concierne a todos, no sólo a los cristianos o a los creyentes", enfatizó. El Papa aseveró que "tantas veces se ve que a los ancianos que no tienen medios les dan menos medicina de las que necesitan. Esto es inhumano, esto no es ayudarlos, es empujarlos más rápido a la muerte". "Esto no es humano ni cristiano", insistió.

Para el argentino, "los ancianos deben ser cuidados como un tesoro de la humanidad: son nuestra sabiduría, son el símbolo de la sabiduría humana, son los que hicieron camino antes que nosotros y nos dejaron tantos recuerdos y cosas bellas", describió. "Por favor, no aíslen a los ancianos, no aceleren su muerte. Acariciar a un anciano tiene la misma esperanza que acariciar un niño: el inicio de la vida y el fin son siempre un misterio que debe ser respetado, acompañado, cuidado y amado", agregó.

Pedofilia eclesiástica: Francisco tiene “plena confianza” y da “todo su apoyo” a Benedicto

Tras el escándalo que desató un informe de abogados alemanes en el que acusan con pruebas a Ratzinger por encubrir a curas y obispos abusadores, el arzobispo Georg Gänswein (secretario del papa emérito) confirmó que Bergoglio le envió una carta a su antecesor para transmitirle su acompañamiento. Entre encubridores no se pisan la sotana.

El papa Francisco envió palabras de apoyo a su antecesor Benedicto XVI en el marco del escándalo mundial que desató la publicación de un informe de abogados de Münich (Alemania), sobre abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica germana durante décadas.

El arzobispo Georg Gänswein, secretario personal de Joseph “Benedicto” Ratzinger, confirmó que Jorge “Francisco” Bergoglio le envió “una hermosa carta” a su antecesor (pasado a retiro), “en la que habla como pastor, como cohermano y como persona que una vez más expresa su plena confianza, todo su apoyo y su oración”. Así lo confirmó en una entrevista con la televisión pública italiana RAI.

Gänswein además defendió las palabras de Ratzinger, quien tras ser acusado en el informe de los abogados alemanes publicó una carta que recibió duras críticas por parte de la prensa y de sobrevivientes de abusos eclesiásticos. “Aquellos que leen la carta honestamente tal como fue escrita no pueden compartir estas críticas o acusaciones. Pide perdón a todas las víctimas de abuso”, dijo el secretario como si eso fuera suficiente gesto para sacarse de encima las culpas por encubrir a curas violadores.

El secretario del papa emérito asegura que Ratzinger tiene una larga historia de compromiso con la búsqueda de la verdad ante esta “inmundicia en la Iglesia”. Cita para ello textos elaborados por quien fuera durante 24 años jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe, entre 1981 (cuando estaba por dejar el obispado de Münich) y 2005. “Hay pruebas de que el cardenal Ratzinger, el papa Benedicto, hizo mucho, mucho, mucho, en esta delicada área para llevar a cabo una limpieza interna”, dice sin ponerse colorado.

En el colmo de la provocación, Gänswein le exigió a los abogados de Münich que, “si tienen pruebas, deben decir ‘ésta es la prueba de que usted es realmente culpable’, no el acusado probar su inocencia. Pero en este caso no hay pruebas”.

Buscando convencer a la feligresía que mira con desconfianza el accionar del Vaticano en relación a los abusos denunciados a lo largo y ancho del planeta, Gänswein dijo que la carta de Ratzinger donde pide perdón “es la imagen de sus sentimientos, de su sinceridad moral e intelectual. Mientras la escribía, pensaba en las víctimas de abusos. Y delante de sus ojos tenía a Dios mismo”. Increíble.

Fuente: Filo News