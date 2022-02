Piden perpetua para un homicida de Villa Mariano Moreno

La Fiscalía y las otras partes completaron este viernes 11 de febrero sus alegatos de cierre en la penúltima jornada del debate que se lleva adelante por el crimen del joven de 21 años, ocurrido en febrero de 2021.

El caso fue investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo del fiscal Ignacio López Bustos. El auxiliar de fiscal Lucas Maggio actúa en representación del Ministerio Fiscal. El otro acusado, Luciano Sebastián Pucheta, ya fue condenado en un juicio abreviado.

En sus conclusiones finales, Maggio pidió que Villaba sea condenado por el delito de homicidio doblemente agravado por ensañamiento y alevosía a la pena de prisión perpetua.

"Fue un hecho aberrante, cometido con ferocidad. Le provocaron dolor y sufrimiento mientras estaba indefenso. No hay razón para creer que Villalba fue víctima de un ataque. Él mató a Nahuel, eso no tiene discusión. Lo ataron, lo torturaron, le provocaron más de 44 heridas cortantes y lo quemaron con un cuchillo calentado al fuego. No hay forma de justificar semejante ataque y muerte", enumeró el investigador.

Antes de concluir la audiencia, fue escuchada la madre de la víctima, Graciela Díaz. "No tenía ningún derecho de matarlo, le pido al tribunal la pena máxima contra él. Pido justicia por mi hijo. El ensañamiento es terrible. Mañana hace un año que no lo tengo. Mataron todos los sueños que tenía de ser camionero como su papá y su abuelo. No llegó a entregarle la bicicleta que le había comprado para su hijita que iba a cumplir años", dijo entre lágrimas.

Finalmente, los jueces actuantes dispusieron que el próximo miércoles se realizará la audiencia definitiva, en la que el acusado podrá hacer uso de sus últimas palabras antes de que el tribunal pase a deliberar para arribar a una sentencia.

El crimen

El 12 de febrero de 2021, cerca de las 12:00 horas, Villalba y Pucheta se encontraban junto a la Flores, en el interior de un domicilio de la manzana "C" de Villa Mariano Moreno, La Talitas.

Los dos primeros maniataron a la víctima, y luego lo quemaron en distintas partes del cuerpo con cuchillos que habían calentado al fuego y le causaron múltiples lesiones con que le causaron la muerte.

Según la teoría del caso, ambos atacaron a la víctima para sacarle información sobre un rumor que circulaba por esos días por el barrio, respecto a un supuesto robo que se iba a dar en ese domicilio, de acuerdo al testimonio de testigos en el juicio, debido a la difusión de la versión de que Villalba tenía dinero en esa propiedad, ya que había cobrado días atrás una indemnización