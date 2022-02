El Kun Agüero habló del mal estado de las rutas argentinas

Alejado del fútbol y convertido en toda una celebridad en el mundo virtual bajo la plataforma Twitch, Sergio “Kun” Agüero usó esa red social para criticar fuertemente el estado de las rutas argentinas. El exfutbolista se quejó por el “desastroso” estado de la ruta provincial 6, en Entre Ríos. ¡No sé quién mierda debe, pero arreglen la ruta!”, pidió

“Yo no fui en avión. Primero porque tenía que ir hasta Corrientes, de Corrientes bajar tres horas y media. No, vamos en coche. Aparte a mí me encanta manejar. Agarramos la camioneta, vamos por la ruta y de paso empezamos a conocer las rutas en Argentina. Las rutas en Ar-gen-ti-na”, comenzó diciendo.

“Yo no sé quién mier... se hace cargo de la ruta, pero la ruta 6 es un desastre. Esa es mi queja. Yo no sé quién mier... tiene que arreglarla, pero ¡por favor, arreglen esa ruta! Es imposible, se los digo en serio, manejar con lluvia en esa ruta”, se quejó.

“Es peligrosísimo. La ruta 6 tiene unos pozos... La ruta va y viene, al costadito dame un espacio más cuando corta la ruta. Si me das ese espacio, puedo esquivar los pozos. Pero no podía esquivar los pozos por el lado de la banquina. Porque la banquina era el pasto”, describió el “Kun”.

Su experiencia

“Si vos tocás el pasto, con lluvia, no sé dónde vas a parar pero seguramente terminás pasando de largo por el pasto. Es peligroso”, apuntó. “Yo venía a 100km/h por la lluvia, hay que respetar las rutas. Un camión adelante, con lluvia y la ruta mala con pozos. ¿Cómo pasás a un camión en la ruta con pozos, lluvia y sin banquina?”, agregó.

En su descargo, siguió: “Pasás como diciendo, paso y a ver si paso. Yo por las dudas no lo quise pasar. Están mal las rutas ahí. No sé quién mier... se hace cargo de las rutas pero después yo pregunté: ¿por qué está tan mal? Me dijeron “no sé para qué pagamos tantos impuestos si después las rutas están hechas mier...”.

“A mí me chupa un huevo la política. La ruta 6 es peligrosa en serio. Los camioneros si tienen que ir para Corrientes tienen que ir por la ruta 6. Esa gente está todo el tiempo con peligro. Hay que chequear si en la ruta 6 hay muchos accidentes, para mí debe haber accidentes a morir. Si hay sol, es peligroso pero zafa. A mí me agarró la lluvia. Es imposible andar en esa ruta, está mal”, siguió con su queja que se extendió durante varios minutos. “Es una ruta que tenemos que pasear, ver el campo. Tenemos que estar tranquilos y no esquivando pozos. Tenemos que disfrutar”, cerró.

El exfutbolista contó que su viaje fue para llegar a Corrientes para hacer “pesca deportiva” con un guía “Sacamos unos doraditos chiquitos así. Sacamos un patí, un surubí. Yo saqué un bagre y dorado. Pero mis amigos sacaron un surubí de seis kilos. Cuando era pibito fui a pescar, pero me dijeron ‘mirá que hay que devolver eh’. Íbamos con la lancha, vi que a los costados de los canales hay gente normal pescando”, contó.

Fuente: TN