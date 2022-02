El caso de Natalia Denegri llega a la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a la primera audiencia pública del año y será el próximo 17 de marzo. Allí el Supremo Tribunal tratará el "derecho al olvido", a raíz de una reclamo de la conductora, productora y empresaria Natalia Denegri.

Denegri lleva adelante una causa judicial hace años para que que el buscador de Google desindexe de su nombre y apellido "contenidos con escenas de violencia, agresiones y amenazas entre mujeres” que hayan salido en programas de televisión y que estén relacionados con el llamado "Caso Coppola", según explicó su abogado en una oportunidad.

Tras más de dos años, la Corte convocó a una audiencia pública, que se habían suspendido en ocasiones anteriores por la pandemia de coronavirus.

“En julio de 2020, tras dos décadas tratando el caso y justo cuando comenzó a avanzar el pedido a la justicia contra Google, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 reconoció que fui la única víctima de todo esto, porque siendo menor fui utilizada. Yo no tuve nada que ver y después de sufrir durante 26 años, merezco justicia”, aseguró la mujer al ser consultada por NA.

El derecho al olvido comenzó a aplicarse en 2014 en Europa, y el concepto luego se extendió al resto del mundo. No afecta al contenido publicado, ni a la mención de este en otras páginas; solo exige que se elimine de los resultados de una búsqueda, por considerar que aluden a un pasado superado.

Natalia Denegri: "Yo no pido atentar contra el derecho a la información ni busco la censura"

En palabras de Denegri, esto “tiene que ver con defender mi honor, ya que esos contenidos se lograron sobre la base de manipulaciones de un entorno que no me cuidó y de las prácticas corruptas del juez Hernán Bernasconi, que fue encontrado culpable por sus maniobras ilegales en la causa”. Y reclamó que considera injusto que, al día de hoy, “26 años después, se siga hablando de mi asociándome con este tema me afectan en mi vida personal y laboral”.

La empresaria explicó que esto además impacta en su vida personal y profesional. “En cambio, que se deje de asociar mi nombre a este caso no le afecta a nadie porque ya no tiene relevancia informativa y además mucho de lo que se dijo no fue así”, dijo.

Respecto de sus argumentos para pedir este derecho ante la Justicia, aseguró que se basan en que fue una víctima de lo que pasó. “A 26 años de este caso se me sigue relacionando como si yo hubiera tenido que ver, cuando en verdad no fue así. No pido atentar contra el derecho a la información ni busco la censura”, manifestó.