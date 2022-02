Thelma Fardín repudió la anulación del juicio a Darthés

"Estoy convencida de la importancia de dar esta batalla, eso hace que me mantenga firme", afirmó la actriz Thelma Fardín durante la manifestación que el colectivo Actrices Argentinas realizó hoy frente al consulado brasileño para reclamar contra la resolución que tomó la Justicia de Brasil sobre el juicio contra Juan Darthés.

El encuentro de este jueves se dio en el marco de la determinación que tomó un tribunal para anular el juicio que Fardín llevaba adelante contra su ex compañero de trabajo, a quien acusó de abuso sexual por hechos que habrían ocurrido durante la gira de la novela infantojuvenil "Patito Feo", cuando Thelma tenía 16 años.

"Sabíamos que la estrategia (de la defensa) fue por todos los medios evitar que se llegue al final, que se llegue a una sentencia, sabíamos que apelarían pero pensamos que no darían lugar a su pedido porque estaba resulta la competencia, pero no sabemos hasta dónde puede escalar el poder", dijo ante la prensa.

Según anunció, apelará a la Corte Suprema. "Si yo tuviera que volver a declarar sería profundamente revictimizante. La defensa fue virulenta conmigo y fui yo la sentada en el banquillo de los acusados", comentó, y agregó que "pensar en volver a foja cero sería un escándalo a nivel internacional porque se involucra a tres países".

Ante este revuelo internacional, la actriz aseguró que agotará todas las instancias porque ella siempre confió en la Justicia.

"No se puede frenar en el medio, además deberían notificarme, no tenemos acceso al expediente y no pude escuchar porque las víctimas no tenemos participación, además de lo que pasa, el escándalo es la falta de acceso a a información", dijo.

Respecto a la continuidad del procedimiento, contó que probablemente tenga que viajar al país vecino.

"Lo más complejo es que esto se da en tres países y es difícil económicamente de sostener y eso también lo que ponemos en la mesa. Se me dan estas piedras en el camino a mí, que tengo este micrófono y apoyo. Entonces, ¿qué queda para muchas mujeres que están en condiciones de más desigualdad?”, cerró.

¿Qué caminos judiciales se abren de ahora en más?

Al no tratarse el Derecho de una ciencia exacta, a partir de esta resolución se plantea más de un escenario posible. El menos alentador para la actriz sería que el fallo quede firme. “Si es así, el caso pasaría a la justicia ordinaria de San Pablo y habría que iniciar un nuevo juicio”, puntualizó Duval. Esto implicaría repetir todo el proceso judicial que se inició a fines del año pasado, incluyendo las declaraciones de las actrices, y la revisión nuevamente de las pruebas hasta ahora presentadas. “Eso significa un nivel de revictimización violento”, aseguró Fardin en su video, evaluando esta posibilidad.

Otra alternativa podría ser que la fiscalía recurra a un tribunal superior (la Corte Suprema de Brasil, como dejó entrever Thelma en sus redes sociales). En ese caso, Arias Duval habló de la posibilidad de que “ese fallo sea revocado porque hay jurisprudencia sobre el tema en el sentido de que es competente la justicia federal”. Si eso ocurre, “seguiría el proceso como está, pero esto es una especulación, porque no sabemos exactamente qué se resolvió”.

Claro que si bien esa podría ser la vía más rápida para llegar a una sentencia, y no requeriría que los testigos tuvieran que declarar nuevamente, también llevaría tiempo. Sin embargo, recurrir a un foro más alto no es algo que dependa de Fardin ya que ella no forma parte directamente del juicio en Brasil, sino que el proceso lo lleva adelante el Ministerio Público Fiscal, por lo que debería ser este organismo el que tomara esa decisión.