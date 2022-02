¿Se va de Boca? Cristian Pavón podría irse al exterior

Después de muchas idas y vueltas, ofertas que no llegaron y sondeos que no prosperaron, Cristian Pavón habría llegado a un acuerdo con Atlético Mineiro para marcharse libre en junio de este año. Así lo confirmó el vicepresidente del club brasileño, en el medio Fala Galo: “No hay ningún obstáculo, está cerrado. Me gusta el jugador, es un logro del Atlético, creo que suma. Es un gran jugador”.

Los dichos de José Murilo Procópio cayeron como una bomba en Brandsen 805, donde esperaban llegar a un acuerdo para extender el vínculo con el cordobés de 26 años que expira en junio. El Cruz Azul estuvo cerca de contratarlo en este mercado, mientras que en el pasado el Xeneize había arribado a un acuerdo para que volviera a Los Ángeles Galaxy y su venta no avanzó por la situación judicial que afronta.

“El año pasado hablé personalmente dos o tres veces con Los Ángeles Galaxy y nos pusimos de acuerdo para que Cristian vaya. Ahí ellos dijeron que no hablaban más porque salió la denuncia contra Cristian y no les interesaba más. Durante todo diciembre Cruz Azul habló con su representante, pero al final quedó en la nada”, precisó la semana pasada Juan Román Riquelme, vice boquense.

Seguí informado, leé también

La relación entre el futbolista que disputó el Mundial de Rusia 2018 y al que le subieron la cláusula de rescisión a 50 millones de dólares y el Consejo de Fútbol nunca gozó de buena salud desde que retornó de la MLS en enero de 2021 tras su préstamo. Pavón padre encendió la mecha cuando atacó públicamente a los directivos de la entidad de la Ribera y ahora fue Román el que le envió una indirecta al representante del futbolista: “A mucha gente no le caigo porque me manejo de esta manera muy simple. Nosotros atendemos a todos, es mentira lo que dicen. Defendemos a nuestro club a muerte, eso sí”.

Hasta acá, el ex Colón de Santa Fe y Talleres de Córdoba siempre fue considerado por los entrenadores de turno. Inclusive ingresó para la tanda de penales de la final de la Copa Argentina y hasta sumó minutos contra el Barcelona de España en la Maradona Cup jugada en Arabia Saudita. Sin embargo, Battaglia no lo incluyó en la nómina de concentrados para los tres amistosos de la Copa de Verano, aunque permitió que trabajara junto al resto del plantel durante toda la pretemporada y hasta lo puso en la última prueba contra Gimnasia La Plata en Ezeiza (entró en el segundo partido por Luis Vázquez y convirtió un tanto).

Surgen varios interrogantes de cara al futuro. ¿Battaglia lo tendrá en cuenta para la Copa de la Liga? ¿Lo mantendrá trabajando junto al resto del plantel? ¿Será inscripto en la nómina de la Libertadores?

Un dato no menor es que Pavón acarrea seis partidos de suspensión en competiciones de Conmebol tras los disturbios que se ocasionaron en el Mineirao luego de la eliminación de Boca ante -paradójicamente- el Mineiro en los octavos de final de la Libertadores pasada. Entonces, si el Xeneize lo anota, purgará la sanción en este primer semestre. Si no lo anota en la lista de buena fe, el jugador todavía adeudaría la pena contemplando la hipotética disputa de la fase final del certamen ya como refuerzo del conjunto de Belo Horizonte.