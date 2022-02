Un video viral registrado en el parque Avellaneda generó un extenso debate en las redes sociales, al mostrar un procedimiento en el que tres policías obligaron a un joven a que se ponga una remera porque estaba con su torso descubierto y, según los agentes, esta situación generaba molestias a otros ciudadanos.

Todo quedó captado por el celular de los transeúntes que andaban por el lugar durante el momento. Entre los policías lo rodean al joven y le solicitan que se coloque la remera. Mientras que la voz del joven no se escucha, sí se alcanza a oír lo que el policía de la motorizada le advierte.

Tres policías obligaron a un joven a colocarse la remera en el Parque Avellaneda. pic.twitter.com/vF3Nqn41Ph — Los Primeros TV (@losprimerostuc) February 9, 2022

“Yo le estoy diciendo que se ponga la remera y nada más, sino no lo quiero ver más acá ¿Me está escuchando o no? A la gente le parece mal… Hay niños, hay criaturas y están reclamando. Cuando yo veo a una persona que está sin remera vengo y le digo que se la ponga. Mi compañero acaba de decirle y usted no hace caso ¿me entiende?", le decía policía de la motorizada.

“Esto es bien fácil: si no le gusta vayasé a otro lado. Hay gente que está reclamando acá y hay criaturas. Yo le digo ahora y, si no le gusta, se va y, si no quiere hacer caso, pido un móvil y lo llevo ¿entiende?”, insistía.