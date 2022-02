"El acuerdo con el FMI pondrá al país en situación crítica"

En la tarde de ayer el legislador Federico Masso participó de una marcha a Plaza Independencia, y un Acto organizados por Libres del Sur, en el marco de una jornada nacional contra el acuerdo del gobierno con el FMI.

Frente a una multitud, el referente expresó “A lo largo de nuestra historia como país no ha existido una negociación con el fondo que haya beneficiado al pueblo, los resultados son siempre los mismos: mayor ajuste, pobreza, indigencia y menor calidad de vida para millones de argentinos y argentinas. El acuerdo con el FMI dejará al país en una situación crítica al aceptar condiciones que son imposibles de afrontar y de las cuales no se conocen detalles. Exigimos la suspensión del pago de la deuda ya que no se han investigado las irregularidades detrás de la misma, y de este modo el gobierno está legitimando este fraude.”

“El gobierno del ex presidente Mauricio Macri contrajo esa deuda por 44.500 millones de dólares dirigidos a buscar su reelección, a la fuga de capitales, y a beneficiar a acreedores privados amigos del gobierno de Cambiemos. El pueblo no vio un solo dólar de ese préstamo ya que no se invirtió en educación, salud, empleo, o tantas problemáticas que aquejan a la ciudadanía. Y aun así, es el pueblo quien carga con las consecuencias sin siquiera haber sido consultado.”, añadió.

Del acto participaron organizaciones sociales como el colectivo de mujeres Mumala, Barrios de Pie, y el movimiento Sur. Durante el mismo también hicieron uso de la palabra Lautaro González, por el movimiento Sur, Lucas Gómez, de Barrios de Pie, y Yanina Muñoz, referente de Mumala.

Masso destacó la propuesta de Libres del Sur, planteando que el gobierno no debe negociar ningún ajuste, ni pagos que el país no se encuentra a en condiciones de realizar; e instó al gobierno a convocar a la ciudadanía a expresarse en una Consulta Popular. “Desde Libres del Sur, bajo la consigna de ‘un millón de votos contra el FM’, llevaremos a cabo una consulta popular los días 3, 4, 5 y 6 de marzo del 2022, mediante 15 mil urnas para que la gente pueda votar a lo largo y ancho del país.”

Para finalizar, añadió “La única manera de salir adelante es la suspensión del pago de la deuda, para que ese dinero se invierta en el país, y genere las divisas necesarias fomentando el crecimiento interno, y recién a partir de allí negociar con el fondo. Es algo que ya se hizo en 2002 cuando Argentina no podía pagar, y el resultado fue un ciclo virtuoso de crecimiento que luego permitió pagarle al propio Fondo Monetario al contado".Así se expresó el legislador Federico Masso durante una manifestación en contra del acuerdo con el FMI