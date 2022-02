Rocchia Ferro, duro contra la Estación Experimental

Siempre frontal y sincero, el industrial Jorge Rocchia Ferro aseguró que confía más en los estudios que hacen algunos institutos de Brasil que los que aporta la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), sobre el cultivo de la caña de azúcar. "A los efectos de tener una información más segura y mejor, estamos trabajando con algunos institutos de Brasil porque creemos que de esa manera podemos tener algunos datos mucho más seguro que las que nos da la Estación Experimental", dijo el propietario de Los Balcanes.

Sostuvo que "nosotros no estamos de acuerdo con lo que está haciendo de calcular azúcar y nos prometieron que este año la Estación Experimental dirá caña de azúcar únicamente. No hablaría de cuánto se produciría en azúcar y esperamos que cumpla, que no nos haga equivocar como lo hizo el año pasado cuando dijo que cuando decía que habría menos y finalmente hubo más caña".

Ante una consulta, afirmó que confía "absolutamente más" en los datos del instituto de Brasil que en lo que diga la EEAOC. Aclaró que no cree que haya malas intenciones en los técnicos del organismo provincial pero indicó que "se equivocaron por segunda vez y entiendo que tiene profesionales primera, pero se mete en cosas que no se debe meter".

Así surgió la pregunta si sabe quién es el presidente de la EEAOC, a lo que respondió no saberlo y seguidamente dijo: "creo que el señor Budeguer".

Vale señalar que la presidencia de la Estación Experimental la ejerce el también productor e industrial cañero Juan José Budeguer, y es un ente autárquico del área del Ministerio de Desarrollo Productivo del Gobierno de Tucumán, cuya misión ha sido, desde su creación en 1909, apuntalar tecnológicamente el temprano liderazgo agroproductivo de la provincia.