"El ingreso irrestricto a Medicina tiene rasgos demagógicos"

"Somos respetuosos de las decisiones, pero no estamos de acuerdo", fue la respuesta tajante del decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, Mateo Martínez, ante la consulta sobre la primera experiencia que vivirá esa facultad por el ingreso irrestricto de estudiantes a 1° Año. La decisión tomada por el Consejo Superior de la UNT entró en práctica en agosto del año pasado y permitió la inscripción que cerca de 5.500 aspirantes, de los cuales 1.300 comenzarían las clases de manera online el próximo 7 de marzo.

Pero esa decisión pone en un verdadero aprieto a las autoridades de la facultad de Medicina, que como lo expresó su decano no están dadas las condiciones para atender semejante demanda y puso en duda la calidad educativa de esos estudiantes.

Sobre la determinación de Consejo Superior, manifestó que "creo no han comprendido suficientemente lo que es ser médico, lo que es la enseñanza de la medicina. Además creo que esta insistencia del ingreso irrestricto a veces tiene rasgos demagógicos. Sé que es una palabra fuerte, pero lo cierto de la Universidad es graduar y no ingresar, y si no tenemos condiciones materiales dignas, que hagan que el proceso de enseñar y de aprender sean realmente digno, y que ese estudiante con esfuerzo tenga garantías básicas de graduarse, no podemos abrir las puertas absolutamente irrestrictas",

Otro punto crítico puesto de relieve por Martínez es la necesidad de contar con pacientes suficientes para las prácticas. "No podemos fabricar pacientes ni pedir que el Congreso de la Nación incremente el presupuesto de pacientes", aseveró.

