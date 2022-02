Dio positivo de Covid 78 veces y lleva un año aislado

En noviembre de 2020, Muzaffer Kayasan, un hombre turco de 56 años, dio positivo de Covid-19. Desde entonces, se realizó 78 testeos, y ninguno ha dado negativo. Por eso, permanece aislado hace más de 14 meses.

Muzaffer confesó que está desesperado y hasta tuvo que recurrir a las autoridades locales. "No puedo abrazar a mi familia, no puedo hablar con nadie. No queda nada de mi vida social ni de mi vida familiar. El Covid-19 ha acabado con mi modo de vida", dijo.

Desde hace más de uno año, Muzaffer sólo puede ver a su esposa, su hijo y su nieto a través de un vidrio o mediante videollamada.

Los especialista explican que, pese a que ya no tenga síntomas, restos del virus persisten en su organismo. Esto se debe a que el paciente padece leucemia, por lo que su sistema inmune es muy débil.

“Doy positivo constantemente. Cuando preguntamos a los científicos y a los médicos, nos dicen que mi sistema inmunitario está debilitado, porque tengo leucemia, y me mantienen vivo durante catorce meses con los medicamentos que me recetan. Es un proceso muy difícil", explicó.

Muzaffer pasó nueve meses aislado en el hospital y cinco, en su casa, ubicada en el distrito de Sarıyer, en Estambul. "Estuve en el hospital durante los primeros nueve meses. Luego me dieron diez días libres. Entonces me asusté de nuevo. Me hospitalizaron nuevamente con dificultad para respirar y otros síntomas. Cuando volví a ingresar en el hospital, dijeron que el Covid-19 continuaba”, relató.

Como sigue dando positivo, Muzaffer no puede vacunarse. Y cuestiona a quienes eligen no hacerlo: "No tienes derecho a no vacunarte y matar a otros. Es algo inmoral y deshonesto. Si tuviera la oportunidad, iría a vacunarme hoy. Ya soy voluntario para la Turkovac, pero el sistema no me acepta".

Casi una de cada 5 personas curadas de covid sigue dando positivo en la PCR

Un 17% de personas recuperadas de covid-19 podría seguir siendo portador del virus, según asegura un estudio realizado por la Fondazione Policlinico "Agostino Gemelli" de Roma (Italia) y que se publica en « American Journal of Preventive Medicine».

En este estudio, cerca del 17% de los pacientes considerados completamente recuperados de covid-19 dieron positivo. Los pacientes continuaron teniendo síntomas respiratorios, especialmente dolor de garganta y rinitis, y tenían más probabilidades de dar positivo en la prueba.

Esto sugiere, escriben los investigadores, que la persistencia de estos dos síntomas no debe subestimarse y debe evaluarse adecuadamente en todos los pacientes que se consideren recuperados del covid-19.

«Los médicos y los investigadores se han centrado en la fase aguda de COVID-19, pero se necesita un seguimiento continuo después del alta para obtener efectos duraderos», explica el investigador principal Francesco Landi.

El estudio incluyó a 131 pacientes que cumplían con los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para suspender la cuarentena al menos dos semanas antes de la visita de seguimiento. Los criterios de la OMS especifican que el paciente debe estar libre de fiebre sin medicamentos para reducir la fiebre durante tres días, mostrar una mejoría en cualquier síntoma relacionado con covid-19, haber pasado más de siete días desde el inicio de los síntomas y dar negativo en la prueba del SARS-CoV- 2 dos veces, con al menos 24 horas de diferencia, con prueba de PCR.

Fuente: Filo.News