Premios Oscar 2022: todas las nominaciones

Este martes por la mañana, la actriz Tracee Ellis Ross (Black-ish) y el actor, cantante y autor Leslie Jordan (Will & Grace) revelaron los nominados a los premios Oscar 2022, los galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Cuando el jueves 3 se venció el plazo para votar, se comunicó oficialmente que este año se superó el récord histórico de votantes y que dichos votos fueron emitidos desde 82 países diferentes. Así lo informó Dawn Hudson, CEO de la Academia, aunque no precisó la cantidad de miembros que participaron del sufragio. Recordemos que están habilitados a hacerlo 9487 personas.

La ceremonia número 94 de los galardones se llevará a cabo el 27 de marzo aunque permanecen las incógnitas sobre su ejecución, si bien trascendió que la Academia está evaluando tener a más de un anfitrión para agilizar la entrega y no repetir la decepcionante emisión del año pasado, una de las más fallidas de su historia, como también lo indicaron los números de rating.

La lista de nominados

MEJOR PELÍCULA

El poder del perro

Duna

Belfast

West Side Story

Licorice Pizza

Rey Richard

CODA

No miren arriba

Drive My Car

El callejón de las almas perdidas

MEJOR DIRECCIÓN

Jane Campion - El poder del perro

Kenneth Brannagh - Belfast

Steven Spielberg - West Side Story

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Ryusuke Hamaguchi - Drive My Car

MEJOR ACTRIZ

Olivia Colman - La hija oscura

Nicole Kidman - Being the Ricardos

Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye

Kristen Stewart - Spencer

Penélope Cruz - Madres paralelas

MEJOR ACTOR

Will Smith - Rey Richard

Benedict Cumberbatch - El poder del perro

Andrew Garfield - tick, tick... Boom!

Denzel Washington - La tragedia de Macbeth

Javier Bardem - Being the Ricardos

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Ariana DeBose - West Side Story

Kirsten Dunst - El poder del perro

Aunjanue Ellis - Rey Richard

Jessie Buckley - La hija oscura

Judi Dench - Belfast

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Kodi Smit-McPhee- El poder del perro

Troy Kotsur - CODA

Ciarán Hinds - Belfast

Jesse Plemons - El poder del perro

J.K. Simmons - Being the Ricardos

MEJOR GUION ADAPTADO



El poder del perro

La hija oscura

CODA

Duna

Drive My Car

MEJOR GUION ORIGINAL



Licorice Pizza

Belfast

Rey Richard

No miren arriba

The Worst Person in the World

MEJOR FOTOGRAFÍA



Duna

El poder del perro

La tragedia de Macbeth

El callejón de las almas perdidas

West Side Story

MEJOR VESTUARIO



Cruella

Duna

West Side Story

El callejón de las almas perdidas

Cyrano

MEJOR EDICIÓN



Duna

El poder del perro

No miren arriba

Rey Richard

tick, tick... Boom!

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO



The Eyes of Tammy Faye

Duna

Cruella

La casa Gucci

Coming to America

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN



Duna

El callejón de las almas perdidas

West Side Story

La tragedia de Macbeth

El poder del perro

MEJOR BANDA SONORA

Duna

El poder del perro

No miren arriba

Encanto

Madres paralelas

MEJOR CANCIÓN



“No Time To Die” - Sin tiempo para morir

“Dos oruguitas” - Encanto

“Be Alive” - Rey Richard

“Down to Joy” - Belfast

“Somehow You Do” - Four Good Days

MEJOR SONIDO

Duna

Belfast

West Side Story

Sin tiempo para morir

El poder del perro

MEJORES EFECTOS VISUALES

Spider-Man: Sin camino a casa

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

Sin tiempo para morir

Free Guy: tomando el control

MEJOR PELÍCULA ANIMADA



Encanto

Luca

La Familia Mitchell vs. las máquinas

Flee

Raya y el último dragón

MEJOR DOCUMENTAL



Summer of Soul

Flee

Writing with Fire

Ascension

Attica

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA



Drive My Car - Japón

The Worst Person in the World - Noruega, Francia, Dinamarca, Suecia

Flee - Estados Unidos, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega

Fue la mano de Dios - Italia

Lunana: A Yak in the Classroom - Bután

MEJOR CORTOMETRAJE

Ala Kachuu – Take and Run

On My Mind

Please Hold

The Dress

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Three Songs for Benazir

The Queen of Basketball

When We Were Bullies

Audible

Lead me Home