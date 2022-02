Oriana Sabatini sufrió un accidente mientras entrenaba

Oriana Sabatini viajó a los Estados Unidos para realizar la grabación de algunas canciones, con el objetivo de retomar su carrera de cantante. La hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini aprovechó el tiempo libre para entrenar en un gimnasio de Miami, pero sufrió un accidente y grabó un video para mostrar cómo se lesionó la frente.

“Siempre triunfando yo”, escribió en tono irónico la joven influencer en una historia de Instagram en la que aparece con la frente sangrando luego de haberse dado un fuerte golpe. De fondo se escucha el tema Oh No, Oh No, Oh No No No de Dubskie. De esta manera, la modelo le sacó dramatismo a la lesión que terminó siendo un simple susto.

Cambio de look

Recientemente, la novia del jugador Paula Dybala sorprendió a sus casi seis millones de seguidores de la red social al mostrar un cambio de look. En esta oportunidad, la joven se tiñó las cejas de un rubio platinado. De esta manera, logra un enorme contraste con su pelo negro azulado y remarca sus facciones.

“Me siento una hadita”, señaló Oriana al sumarse a esta nueva tendencia de decolorarse las cejas que es furor en el exterior. Varias famosas le dejaron comentarios positivos y cariñosos, como su mamá que le escribió: “Eres un hada buena, te amo”. El encargado de realizarle este impactante cambio de apariencia fue el estilista Zacarías Guedes, que también suele atender a varias figuras del espectáculo y la música, como la conductora Carolina Pampita Ardohain y la cantante Tini Stoessel, entre otras.

La casa de Oriana y Paulo en Italia

Sabatini y Dybala son una de las parejas jóvenes más afianzadas del ambiente. Juntos desde hace 3 años, el flechazo fue inmediato y la cantante no dudó en hacer las valijas y acompañar a su amor a Italia, más precisamente a Mocalieri, en la exclusiva localidad de Piamonte.

Allí, la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini comenzó a convivir con el jugador de Juventus y de a dos, comenzaron a armar su casa con muy buen gusto. Partiendo de una premisa minimalista, la mansión cuenta con pocos muebles pero sí con muchos sillones y livings en distintos ambientes, priorizando así la comodidad en todo momento.

El jardín es la gran atracción de la casa. Árboles, flores, estatuas de santos y una imponente pileta con vista a las montañas forman parte del escenario. La pareja pasa mucho tiempo al aire libre, entrenando, descansando y nadando en su piscina. Paulo y Oriana comparten además, una habitación con salida directa al jardín de la residencia.

Los grandes protagonistas de la casa son Kaia y Bowen, sus dos perros, con los que siempre se sacan fotos a pedido de los seguidores de ambos que los ven crecer detrás de la pantalla. En la casa también hay espacio para el ocio, por eso hay una sala de entretenimientos con juegos, un gimnasio y un ambiente especial en el que el jugador guarda todas sus camisetas. ¿En qué se mueven por la ciudad? En un auto de la firma Lamborghini en color amarillo, uno de los tantos vehículos que tiene la joven pareja.

Fuente: TELESHOW