Nación presentará el jueves un protocolo escolar

Mientras el Gobierno nacional avanzaba con la elaboración de su protocolo “Aula Segura” -que busca sacar por consenso en la reunión de todos los ministros de Educación y Salud del país este jueves-, desde la Ciudad se adelantaron y presentaron este lunes sus propias normas escolares.

El protocolo nacional es bastante más “restrictivo” -o “cuidadoso” según cómo se lo mire- que el presentado este lunes por Larreta. Hablan de que en las escuelas haya barbijos bien usados -todo el día- desde el primer grado de la primaria, higiene personal garantizada (lavado de mano y ventilación completa), al tiempo que analizan cómo se definirá qué hacer ante un eventual brote o contagio en el aula. La presentación se hará en el Centro Cultural Kirchner.

En Ciudad, en cambio, pusieron como foco tener en la aulas “la mayor normalidad” posible, con vistas a favorecer -dicen- “el proceso de aprendizaje y el desarrollo emocional” de los chicos. Para eso, el gobierno porteño ya definió que en la Ciudad no será obligatorio el barbijo para los chicos de hasta 3° grado.​ También, que se van a eliminar las burbujas, que todos los espacios escolares serán de libre circulación, que no habrá más ingresos escalonados y que, frente a un caso positivo no se aislará a un grupo entero.

Todo esto está aún por definirse a nivel nacional a partir de una reunión de equipos de técnicos de todas las provincias que habrá este martes, dijo la ministra de Salud nacional Carla Vizzotti.

“Será un encuentro del consejo consultivo, en el que participarán expertos en salud, en infraestructura, los gremios (representantes de los trabajadores), UNICEF y la OPS. La propuesta luego será validada el jueves por la reunión conjunta entre el Consejo Federal de Educación (CFE) y el Consejo Federal de Salud (Cofesa)”, agregó la ministra.

Este año no se espera conflicto entre Nación y Ciudad. Desde el Ministerio de Educación nacional le bajaron el tono y dijeron que el protocolo que se presentará el jueves funcionará como sugerencias o recomendaciones para las provincias, quienes podrán implementarlo de acuerdo a sus situaciones educativas y sanitarias. También aclararon que la mayoría de las provincias seguirán las normativas que saldrán el jueves.

Sin embargo, este lunes el ministro de Educacion bonaerense Alberto Sileoni salió al cruce del anuncio porteño. "Se cortó solo", dijo el funcionario de Axel Kicillof. "Me parece que Larreta se adelantó. Y fue un adelanto del tipo 'me corto solo, somos otra cosa'", señaló.

Desde el Gobierno enfatizan en que las clases presenciales “cuidadas” pueden arrancar este año gracias a que se avanzó considerablemente en la vacunación de docentes y alumnos. Las últimas cifras muestran que más del 90% de los maestros y profesores de todo el país ya tienen el esquema completo y el 51% la tercera dosis ya aplicada.

En cuanto a los alumnos, el 89% de los que tienen de 12 a 17 años tienen una dosis y el 72,2% la segunda. Entre los más chicos, de 3 a 11 años, el 74,1% tiene la primera dosis y 52% completó el esquema.

Vizzotti explicó que el protocolo en el que avanzan está compuesto de seis pilares. Asistencia cuidada (que no asista a clases quienes tienen síntomas compatibles), vacunación, uso correcto del barbijo (“lo más importante es que se use bien”, afirma), correcta ventilación, higiene y limpieza, y distancia (aquí no se habla de reducir cursos, sino de garantizar que siempre se respete la mayor distancia posible).

Nadie habla de implementar algún tipo de pase sanitario que limite la escolaridad a los estudiantes. La voz disonante la dio este lunes la provincia de Santa Cruz que, en un comunicado, informó que aquellos alumnos que no tengan ni una dosis de la vacuna deberán hacer clases virtuales.

Las clases arrancarán el 2 de marzo en todo el país, a excepción de Capital y Mendoza donde se iniciarán el 21 de febrero.

Polémica por los barbijos

La cuestión del barbijo y su “uso correcto” será central en las nuevas reglamentaciones. Viene envuelta en polémica, debido a que mientras un grupo de Padres Organizados está presionando para que no sea obligatorio en las aulas, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires quiere que todos los chicos usen barbijos “de calidad”, del tipo N95 que se usa entre los profesionales de la salud.

El argumento de los Padres Organizados es que el barbijo infantil “afecta el habla, el desarrollo y la interacción social, y en muchos casos provoca bloqueo emocional por que la comunicación no se da de forma natural”. Este sábado publicaron en las redes una carta pública en donde piden que no se exija el uso de barbijo en las escuelas porque “dificultan el pleno desarrollo de los chicos y no reportan beneficios comprobables”.

Perczyk adelantó que el Gobierno va a comprar “una gran cantidad de barbijos”, que serán transferidos a las provincias y a las escuelas. La idea es que siempre haya en los colegios barbijos disponibles, para los casos en que a algún alumno le falte, se le rompa o tenga algún inconveniente.

A diferencia de 2020 y 2021 desde el Gobierno nacional ahora buscan que la presencialidad completa sí se cumpla. Una pista de esta decisión está en la reunión conjunta entre ministros de Educación y Salud que se hará el jueves. Congregará a 50 ministros en forma simultánea: los 25 de Educación del país (los de las 24 jurisdicciones y el nacional) más los 25 de Salud.

Desde el Gobierno buscan que las decisiones epidemiológicas partan de los expertos de salud, mientras que las decisiones pedagógicas surjan de las carteras educativas. Y que no haya más ministros de Educación hablando de protocolos sanitarios como fue en las primeras etapas de la pandemia.

Fuente: La Nación