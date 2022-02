Se amplía la familia Maradona: Dalma en la dulce espera

Dalma Maradona reveló el 7 de febrero que está embarazada de tres meses y que el nombre de su segundo bebé será Azul. Sin embargo, la nota de color la dio su hija Roma, quien tuvo una reacción al anunciarle la noticia que la impactó.

“Mi mamá lo sabe, obvio, y Gianinna también, pero nadie más. A Roma le dijimos: ‘Mamá y papá te tienen que contar algo’ y ella respondió ‘ya sé'. Entonces le pregunté si sabía lo que mamá tenía en la panza y me dijo ‘un bebé'. Resolvió así, y con Andrés nos quedamos como pensando que no podía ser. Fue increíble”, contó entusiasmada Dalma en pleno vivo de Un día perfecto (Radio Metro 95.1).

Cómo se llama la segunda hija de Dalma Maradona

“No te voy a negar que no consultaste el nombre con nosotros y los oyentes, porque sos Dalma”, bromeó Nicolás Cajg, Cayetano, conductor del ciclo. Entonces Dalma explicó: “Con Roma no teníamos nombre hasta una semana antes que el médico me dijo ‘nace hoy’, teníamos una lista pero Roma no estaba y Andrés se acordó que cuando no éramos novios le dije que cuando tuviera una hija se llamaría Roma”.

“Pensábamos que era varón, teníamos el nombre Azul para nena pero no de hombre y cuando dijeron nena, dijimos ‘listo’ y a Roma le gustó y lo dice patinando la erre hermoso. Y mi marido me propuso ponerle de segundo nombre ‘yoro’, para que le digan Azul y Oro, es jodido no fomentemos esta idea, no puedo hacerle esto a mi hija”, agregó entre risas.

Además, confesó que Andrés Caldarelli le advirtió que iría al registro civil y le pondría “Azul Yoro” mientras ella estuviera internada.

Cuántos hijos tiene Dalma Maradona

"Lo que quiero confirmar es que estoy embarazada. ¡Por favor la cara de todos mis compañeros! Estoy embarazada. Me parecía que lo tenía que decir acá. ¡Abrácenme!", empezó contando Dalma buena nueva que sorprendió hasta a sus compañeros de programa. Y continuó: "Nadie sabía. Es real. Estoy embarazada de 3 meses. Claudia y Gianinna ya saben, después nadie más", indicó la hija mayor de Claudia Villafañe y Diego Maradona.

Tras dar a conocer el nombre, Dalma agradeció el silencio que mantuvieron aquellos que estaban enterados: "Gracias a todos los que me vieron y no dijeron nada". Y aseguró que: "Acá se cierra la fábrica. Fue re contra buscada", señaló la actriz, de 34 años, que ya es madre de Roma (2) junto a su esposo.

“Estuve vomitando mal. Fui la primera en darme cuenta. Fue heavy porque me enteré antes de viajar a Nápoles y hacer todo un rally de 8 a 8 (debido a la serie sobre Diego Maradona que filmó). Me sentí mal, tremendo, algunas veces me mareaba un poco”.