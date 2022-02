Facundo Arana se prueba como escritor

A poco de cumplir 50 años y con más de la mitad de su vida dedicada a la música y la actuación, Facundo Arana explora nuevos horizontes y se prueba como escritor. Durante varios años compartió cuentos y relatos breves en un blog que próximamente se lanzarán al mercado en formato libro.

“Se va a publicar en marzo. Ya terminé de escribirlo, son cuentos cortos que me llevaron un montón de tiempo. Me tiene muy entusiasmado”, reveló.

Y en una entrevista con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia, contó cómo le llegó la propuesta: “Me gusta escribir historias cortas, algunas las publicaba en el blog, otras no. Y me convocaron de Penguin Random House para editar el libro. Lo hubiera podido soñar con toda mi alma, pero nunca me hubiera atrevido a soñar algo así”.

Su costado actoral no está inactivo, ya que luego del estreno de Pequeñas Victorias en 2021, hizo varios castings y está esperando que surja alguna propuesta que lo entusiasme. Mientras tanto, está enfocado en disfrutar de la familia que construyó junto a María Susini y sus hijos India, Yaco y Moro, a quienes define como su “prioridad”. “El foco está puesto en la familia, en el colegio de los chicos, cuidar a los cachorros. Toda a líbido potentísima que estaba colocada antes en las tiras, hoy lo comparto con algo que es lo más importante. No me falta laburo y me divierto como loco”, señaló.

Además, se refirió al debut de India como modelo, en noviembre pasado. “Siendo hija mía y de María sé que tiene 14 mil caminos por recorrer”, comentó con simpatía. Y reflexionó sobre su rol de padre: “Me considero un acompañante de lujo y cuidador de su seguridad hasta donde vayan mis obligaciones. No elijo ni su vida, ni su sexualidad ni sus elecciones. Es su vida. Yo soy el papá me voy encargar de que puedan leer, escribir y que sean educados. Todo el resto es de ellos”.

Amante de los deportes extremos y la naturaleza, luego de sus clásicas vacaciones en Mar del Plata, Arana tenía previsto viajar a Mendoza para escalar el cerro Aconcagua. Sin embargo, la pandemia lo obligó a cambiar de planes, ya que se contagió coronavirus y sintió que más allá de su entrenamiento, no estaba en condiciones de hacerlo. “Me iba al Aconcagua y me dio Covid-19, fue muy leve pero me dejó una tos molesta por la que decidí no ir. Uno va a la montaña a disfrutar, es un programón que está buenísimo, pero si vas con un problema a cuestas sos un papa frita”, explicó.

