Nito Artaza chocó a un motociclista que terminó en el hospital

Nito Artaza protagonizó un accidente de tránsito en Mar del Plata el último fin de semana. "Fue en plena avenida Colón. Su asistente lo pasó a buscar para ir al teatro, el piso estaba resbaladizo y dobló sin ver que había una moto. Se la llevó puesta, los dos vehículos resbalaron y el motociclista sufrió heridas leves", relató el periodista Gonzalo Vázquez en Intrusos.

Por su parte, el humorista que protagoniza Los 80 están de vuelta junto a Cecilia Milone, su esposa, pudo llegar a la función gracias a un transeúnte que se ofreció a llevarlo, mientras su asistente estaba en el hospital con el conductor de la moto, y desde allí dio su versión de los hechos. "Fue un susto, pudo haber sido muy grave. Felizmente y gracias a Dios, lo llevó al hospital y no le pasó nada. Era un muchacho muy joven", señaló.

"Hay que determinar cómo se dio. Estaba lloviendo y evidentemente, el muchacho domina muy bien la moto porque la pudo controlar y ponerla al lado del auto, no pasó por abajo pero sí por encima del capot", agregó. Y cerró: "Me sorprendió por su serenidad, pero ya arreglaron todo lo del seguro, dejó la moto en la cochera del edificio donde estoy viviendo y se fueron al hospital".

Los ‘80 están de vuelta.

Para entretenerse durante los meses de cuarentena estricta, Cecilia Milone y Nito Artaza volvieron a ver viejas sagas y películas de los años 80. Y fue así, mirando Indiana Jones, Karate Kid, Volver al futuro y escuchando desde ABBA hasta Queen, pasando por Michael Jackson, Raffaella Carrà, Charly García, Zas, que idearon Los ‘80 están de vuelta.

Nito Artaza apuró a Fabián Gianola tras acosar a su hija: "Le escribí"

Fabián Gianola no deja de recibir denuncias por acoso o abuso sexual. El reconocido actor, quien formó parte de reconocidas obras de teatro y novelas de televisión, fue apuntado por varias mujeres que trabajaron junto a él. Entre ellas, Sabrina Artaza, hija del Nito Artaza, quien justamente fue colega del artista. Curiosamente, en las últimas horas, el humorista reveló que tras enterarse de lo ocurrido, lo apuró con un mensaje para que le brinde explicaciones.

El programa Implacables, emitido por El Nueve, entrevistó a Nito, quien decidió exponer cómo fue la charla que mantuvo con su hija cuando se enteró del calvario que sufrió con Gianola. "Sabrina me dijo: 'Espero que lo sepas vos antes... le escribí a todos mis compañeros de Entre Telones y les dije que yo viví situaciones muy incómodas y permanentemente tuve que ubicarlo. Era constante, no solamente conmigo sino también con otras personas, pero yo la pasé muy mal'".

"Le pregunté cómo no me había avisado en ese momento y me dijo: 'Papá, yo soy una persona adulta y sé cómo ubicar a un hombre que se desubica, pero tuve que hacerlo constantemente'. Sabrina me dijo que lo que no le gustó es que Fabián hable como si no pasara nada", añadió Artaza, que decidió intervenir por cuenta propia para tratar de dialogar cara a cara con Gianola, a quien conoce hace muchos años, para que le brinde explicaciones. "Yo no quiero demonizar a nadie, pero yo quiero hablar con él personalmente. Todavía no me respondió pero me gustaría hablar", aseguró.

