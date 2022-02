Cristiano Ronaldo y su récord en Instagram

El delantero en el Manchester United de la Premier League de Inglaterra logró un nuevo hito: superar los 400 millones de followers en la red social Instagram, venciendo a estrellas del deporte y del espectáculo que cuentan con un número menor, pero similar.

En septiembre del año pasado se había convertido en el usuario con más seguidores cuando superó los 237 millones. Pero durante los siguientes meses, sus followers crecieron desmesuradamente, ya que sumó más de 163 millones.

Esta figura futbolística solamente sigue a 501 usuarios, entre los cuales se encuentran Fernandinho, Paul Pogba, Pelé, Will Smith, Kylian Mbappé, Toto Salvio, entre otros.

Con esta elevada cifra, lidera la lista de los usuarios con más seguidores en Instagram. Las celebridades que le siguen son Kylie Jenner (309 millones), Lionel Messi (306 millones), Selena Gómez (295 millones), Dwayne “La Roca” Johnson (295 millones), Ariana Grande (294 millones), Kim Kardashian (285 millones), Beyoncé (237 millones), Justin Bieber (220 millones) y Khloé Kardashian (219 millones).

La única cuenta que supera a CR7 es el perfil oficial de Instagram, que tiene alrededor de 470 millones de seguidores.

Récords fuera y dentro de la cancha

Tras su exitoso logro en las redes sociales, en el cual se consagra como el más seguido en la historia de esta aplicación de fotografía, otro de sus récords ha sido en diciembre del año pasado, cuando el delantero alcanzó los 800 goles en su carrera profesional.

Cristiano marcó 5 goles con el Sporting de Portugal; 129 con el Manchester United; 450 con el Real Madrid; 101 con la Juventus y 115 para el seleccionado de Portugal.

Georgina Rodríguez, esposa de Ronaldo, se convirtió en la influencer en una de las mujeres más seguidas y famosas de Instagram

La argentina Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo desde el año 2016, estrena un documental de su vida privada en Netflix con el título "I Am Georgina". En el mismo cuenta cómo fue su crianza, sus inicios y cómo es la vida que lleva con el futbolista.

La influencer se convirtió en una de las mujeres más seguidas y famosas de Instagram desde que comenzó su romance con el delantero del Manchester United, cuando su vida cambió para siempre, ya que ella era vendedora en un local de Gucci cuando conoció al Bicho. "De camino al trabajo llegaba en autobús y Ronaldo me buscaba en un Bugatti de 2 millones de dólares. Pasé de vender artículos de lujo a lucirlos en la alfombra roja. Tengo millones de seguidores y soy la mujer del hombre más seguido del mundo", comentó.

Sobre el comienzo de la relación con el ex Real Madrid, cuenta: "La primera vez que fui a casa de Cristiano me perdía cada vez que iba a la cocina por agua. A veces tardaba media hora en volver del salón porque no conocía el camino. Era muy grande. Desde que era niña que estaba acostumbrada a vivir en departamentos pequeños. Tardé medio año para ubicarme en su casa".

Acerca de su vida privada, de sus comienzos y su presente, aclara: "No me considero un fenómeno pero sí una mujer afortunada porque sé lo que es no tener nada y sé lo que es tenerlo todo".

