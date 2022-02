Ricardo Lorenzetti: “La Corte no va ceder a ninguna presión”

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, afirmó que el tribunal que integra no cederá ante ninguna presión, "venga de donde venga", en referencia a la marcha convocada la semana pasada por sectores cercanos al Frente de Todos.

“La garantía que tenemos que dar a la población es que la Corte es independiente y aplica la Constitución, la ley, con serenidad y con templanza. No reaccionamos frente a cualquier coyuntura”, dijo el magistrado en una entrevista con Radio Mitre.

Sectores afines al oficialismo manifestaron el martes pasado frente al Palacio de Tribunales para pedir por una "democratización" de la Justicia. Entre otras consignas, se pidió por la salida de los miembros de la Corte y el fin del "lawfare" o "guerra judicial" con fines políticos.

Entre los principales convocantes estuvieron el dirigente social Luis D’Elía y el juez Juan Ramos Padilla. También participaron de la movilización los sindicalistas Pablo y Facundo Moyano, Roberto Baradel, Hugo Yasky y Omar “Caballo Suárez”, y el exvicepresidente Amado Boudou.

En referencia a la marcha, Lorenzetti fue categórico. “Desde el 2004, cuando yo entré a la Corte, hemos tenido muchas marchas. Y yo quiero dejar en claro que la Corte Suprema no va a ceder ante ninguna presión, venga de donde venga. La Corte es una institución seria”, señaló el magistrado.

Y también destacó que entre quienes convocaron y asistieron a la marcha había varios que tienen intereses legítimos en proponer reformas en el Poder Judicial.

“Lo que no se puede aceptar es que una persona que tiene una causa judicial o un procesamiento o que ha cometido un delito y es investigada, pida que el juez que lo investiga renuncie. Eso es una base en el estado de derecho y el juez tiene que tener la estabilidad necesaria”, afirmó.

Sobre las acusaciones de Cristina Kirchner, quien aseguró que “ya no hacen falta golpes militares, ahora hay que conseguir jueces educados”, negó que exista algo semejante.

“Yo respeto la opinión, pero para mí el 'lawfare' no existe. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Nosotros en la Corte hemos tenido siempre la misma conducta. Yo he dictado fallos con una línea de principios que sigo sosteniendo ahora, no voy a cambiar mi opinión por una coyuntura política".