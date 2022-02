"Se debe vacunar al 70% para terminar con la pandemia"

En comunicación directa desde el Reino Unido donde reside actualmente la pediatra argentina Marta Cohen manifestó a Los Primeros TV que aún falta para terminar con la pandemia de coronavirus y estimó que esto podría ocurrir cuando se logre avanzar con la vacunación. "Se debe vacunar al 70% de la población (en el mundo), para terminar con la pandemia. Tal vez estamos atravesando el último tramo de la pandemia", dijo la profesional.

Marta Cohen estimó que “estamos en un momento crucial, donde si tenemos suerte y hacemos las cosas bien, nos seguimos cuidando, vacunando, estamos alertas de lo que pasa alrededor nuestro y no aparece otra nueva variante, podría ser el comienzo del fin”. Sostuvo que “vacunando mucho y con estos grandes contagios vamos adquiriendo una inmunidad de rebaño que puede ayudarnos a que sea el fin de la pandemia”.

Estimó que recién en el año 2023 los países pobres podrán terminar de vacunar a su población.

Sobre la aparición de la variante Ómicron, dijo que "es producto de la estupidez humana, porque surgió en África, uno de los lugares más pobres del mundo, donde se decidió vacunar a los niños dejando de lado a los adultos con el resultado que hoy vemos. Esta variante afectó al hemisferio norte donde había muchas personas vacunas, pero la Ómicron demostró un alto poder de contagio más que la Delta, aunque es menos letal". Por esa razón, señaló que se debe prestar más atención y el mundo debe apuntar a una distribución equitativa de la vacuna para pensar en terminar con la pandemia.

Para la doctora Cohen el mundo científico sabe que el coronavirus no será erradicado por eso la importancia de la inmunidad innata y de las vacunas, las que se deben renovar cada 12 o 24 meses. En tal sentido, adelantó en marzo estarán listas las nuevas dosis de Pfizer y Moderna, con una amplia capacidad para contener las dos variantes como la Ómicron y la Delta.

Consultada sobre el inicio de las clases y la flexibilización de los protocolos sanitarios, Marta Cohen consideró que resultará importante "no descuidarse" porque una persona o niño vacunado "podrá contagiarse de Covid-19 y ante la aparición de un contacto estrecho, será necesario que sean testeados durante los próximos cinco días. Si bien es cierto que podrá sumarse al ámbito de trabajo, en un ámbito cuidado, tendrá que hacerse un PCR y si es negativo deberá hacerse los testeos durante cinco días seguidos".

La médica argentina que recibió en Inglaterra una de las mayores distinciones que una persona puede recibir en Inglaterra, fue nombrada por la reina Isabel II como Oficial del Imperio Británico (OBE), en reconocimiento a su trabajo sobre la muerte súbita del lactante.

Con esta distinción, Cohen, oriunda de Trenque Lauquen y quien trabaja en el Hospital de Sheffield, al norte de Inglaterra, pasa a formar parte de la "Excelentísima Orden del Imperio Británico", fundada el 4 de junio de 1917 por el rey Jorge V, que es otorgada actualmente por la reina a todos aquellos cuya actividad repercute de manera significativa en el Reino Unido.

En base a su experiencia de vida, la doctora Cohen respondió que resulta imprescindible invertir en educación en Argentina al señalar que "aquellos países que no invierten en salud, en educación y en trabajo, les costará mucho más progresar".

"Esto se vio mucho más en la pandemia, porque la educación pública no es equitativa. Depende del barrio dónde uno está, si es que va a la escuela privada o a la pública. Los chicos que estaban en la escuela pública, en barrios más vulnerables, no tenían acceso a clases por Internet, no tenían computadoras o no había computadoras en las escuelas, y tampoco había capacidad técnica para hacerlo. Los niños pobres, antes de la pandemia, estaban un 40% por detrás de la educación de los niños de mejores ingresos, y esto seguramente se agravó mucho más después de la pandemia", aseveró Marta Cohen.