Neme sobre Máximo: "No está en condiciones de conducir"

El vicejefe de Gabinete Jorge Neme le restó importancia a la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura de bloque por no estar de coincidir con el acuerdo con el FMI y confió en que el Congreso lo aprobará igual.

"Me parece honesto que quien tenga la responsabilidad de conducción en el bloque, no estando de acuerdo totalmente con la firma, de un paso al costado y manifieste que permanece en el bloque, pero no está en condiciones de conducir el proceso porque no está de acuerdo con el conjunto de la decisión tomada", sostuvo en un comunicado Neme, que viene de ocupar la secretaría de Relaciones Económicas Internacionales con Felipe Solá. Luego se convirtió en el segundo de Juan Manzur, su jefe político.

"No tenemos duda de que la mayoría del Frente de Todos va a acompañar la decisión del presidente de aprobar un acuerdo con el FMI. Por su puesto en el Frente de Todos hay matices", sostuvo Neme y consideró "sabio y respetable lo que hizo Máximo, como tampoco tengo dudas de que el acuerdo va a salir airoso en el Congreso".

Declaraciones polémicas

Las palabras de Neme -producidas y difundidas por su oficina de prensa- marcan la posición del albertismo que está tratando de poner paños fríos a la crisis política que generó la renuncia de Máximo, pero al mismo tiempo busca diferenciarse de la posición política del líder de La Cámpora. Se producen además apenas un día después que Manzur fue a visitar al embajador de los Estados Unidos, para atemperar las declaraciones tomando distancia de la potencia que hizo Alberto en su encuentro con Putin y en medio de su visita a China.

"La renuncia de Máximo no generó daños en el Gobierno. Nosotros nos tenemos que acostumbrar que cuando hay una coalición gobernante, hay matices, y en resguardo de la coalición es sano que quienes tienen diferencias se corran al costado, den un paso, y permitan que el rumbo decidido por el gobierno, por el Presidente, pueda avanzar", agregó Neme.

"No veo daño, al contrario -insistió-: veo una actitud de cooperación. Máximo no se sintió convencido, pero dejo que el ejecutivo pueda avanzar. No hay una amenaza a la unidad del Frente de Todos", concluyó.

Fuente: La Política Online