El BCRA pedirá reestructurar la deuda en dólares de empresas

En 2020, en medio de fuertes presiones cambiarias, el Banco Central tomó la decisión de imponer a las empresas una reestructuración de sus pasivos externos, a fin de cuidar las reservas internacionales. El presidente del BCRA, Miguel Pesce, confirmó que esa norma continuará rigiendo aún después de que entre en vigencia un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la expectativa de la autoridad monetaria es que luego del acuerdo las perspectivas sobre el país cambien y les permitan a las empresas conseguir un mayor ratio rollover.

“La deuda que ya se reestructuró con la norma que establecía pagar el 40% y refinanciar el 60% a dos años de vida promedio, esos vencimientos no se tienen que volver a reestructurar. La deuda que no tuvo vencimiento hasta ahora, sí, y la regla se mantiene: 40-60”, detalló el funcionario en diálogo con este diario. Respecto del impacto que el acuerdo con el FMI tendrá en el frente financiero para las empresas, Pesce consideró que están “esperando” que “con el acuerdo con el Fondo, se produzca una mejora de expectativas” y permita que el ratio de rollover corporativo “alcance un nivel mayor, del orden del 75%-25%”. “Es lo que tradicionalmente se rollea”, explicó el funcionario, aunque remarcó que “la normativa no cambió y sigue vigente”.

Datos oficiales

La deuda externa del sector privado sumaba u$s78.091 millones en total hasta septiembre de 2021. De ese total, según estimaciones del mercado, vencen este año alrededor de u$s5.700 millones, de los cuales un poco menos de u$s4.000 millones deberán ser reestructurados, informó una fuente.

Un documento de la consultora Latam Advisors estimó que a lo largo de 2022 vencen u$s2.117 millones de 6 empresas, aunque de ese total cinco son las que tendrán que reestructurar por u$s1.563 millones.

La reestructuración de la deuda privada se anunció el 16 de septiembre de 2020 a través de la Comunicación A 7106 y estableció que todas las empresas que tuvieran vencimientos mensuales de deuda financiera por más de u$s1 millón hasta marzo de 2021 debían iniciar un proceso de refinanciación de sus pasivos internacionales en moneda extranjera bajo la regla del 40-60. Según datos de la propia entidad, 40 empresas llevaron adelante negociaciones con sus acreedores y por este motivo se logró disminuir la presión sobre las reservas, ya que “impactaron en menores compras netas en el mercado de cambios por unos u$s500 millones respecto de los vencimientos originales para ese mismo periodo”.

La normativa siguió vigente a lo largo de 2021. En febrero del año pasado, el Central decidió continuarla aunque flexibilizó algunos requisitos, como elevar de u$s1 a u$s2 millones los vencimientos mensuales que deben ser reprogramados y liberar al mismo tiempo a los vencimientos de deuda previamente reestructurada. Con estas decisiones, la entidad informó que en los primeros 9 meses de 2021 “unas 70 empresas lograron renegociar vencimientos por u$s3.000 millones, generando menores compras netas en el mercado de cambios por unos u$s1.800 millones”.

