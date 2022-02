Barbie Vélez se animó a un radical cambio de look

Mientras se destaca en la obra Trepadores y luego de reemplazar temporalmente a Denise Dumas en Masterchef Celebrity, Barbie Vélez determinó que era un buen momento para un cambio. La actriz decidió pasar por la peluquería para hacerse un retoque en su cabellera. A decir verdad, fueron dos instancias frente a las tijeras. Primero, fue a través de una amiga, que le recortó un poco su pelo. Pero, según sus propias palabras, se entusiasmó tanto que ahí fue a lo de un estilista profesional para que hiciera el trabajo definitivo.

Todo surgió a partir de la interacción con sus más de tres millones de seguidores de Instagram. Luego de un tiempo algo alejada de las redes, la actriz retomó el contacto de manera gradual y en esta oportunidad buscó aliados entre sus followers para afrontar este cambio en su aspecto y allí volvió para mostrar el trabajo realizado. “Acá quedó el resultado de mi amiga Pao, que la amo”, expresó la hija de Nazarena en un video publicado en sus historias. “Ella no es peluquera, es productora pero le corta el pelo a todas nosotras”, advirtió.

Pero eso no fue todo, porque la actriz quiso ir por más. “La cuestión es que, bien digno mío, me envicié y no conforme con que ya está bastante corto, tuve que ir por más”, admitió. En este caso, sí recurrió a un peluquero profesional, Cristian Rey. En la otra filmación, mostró parte del proceso, donde podía verse el trabajo del coiffeur: “Tan lindo y talentoso”, definió al estilista.

El resultado

En su feed de Instagram, la actriz compartió la imagen destacada de su nuevo aspecto, con el cabello notoriamente más corto y aclarado en las puntas.. “Bueno bueno llegó el cambio. ¿Qué opinan? Los leo”, invitó Barbie y las devoluciones no tardaron en llegar. “Amo”, escribió María Carámbula. “Ay, me encanta”, sentenció Paula Morales. “Divina”, arriesgó Inés Palombo. Por su parte, mamá Nazarena también avaló el corte con una sentencia, “hermosa”, y un emoji, un fuego.

En septiembre pasado, la actriz se casó con Lucas Rodríguez luego de un prolongado tiempo de noviazgo. Cabe recordar que Barbie y Lucas son hermanastros, pero no se criaron juntos. Es que si bien sus padres -Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez- estuvieron casados, no fueron una familia ensamblada: los hijos del empresario convivían con su madre, mientras que los de la actriz vivían bajo el mismo techo que la pareja. Incluso Thiago, el hijo en común y hermano de Barbie y Lucas.

La historia de amor comenzó tras la muerte de Fabián: Barbie y Camila (la otra hija de Rodríguez) se hicieron más cercanas y empezaron a compartir salidas a las que, de a poco, se sumó Lucas. Les tomó bastante tiempo una vez que comenzaron a salir, contarle a todos que estaban en pareja, sobre todo porque querían cuidar al hermano que tienen en común, Thiago.

“Fue por prudencia. No le decía a nadie, ni siquiera a mis amigas, más que nada por Thiago. Obviamente era un tema delicado y no podía generarle falsas esperanzas porque es chiquito. Tampoco estaba bueno decirlo si no le veíamos un futuro. Pero cuando le empezamos a ver un futuro ya estábamos dispuestos a blanquearlo. Fue después de unos meses en los que nos conocimos y dijimos ‘vale la pena’”, contó la actriz. ¿Cuál fue la reacción de su hermano? “Qué felicidad que estén juntos”, celebró el hijo de Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez.

Tres años después, con un perfil muy bajo, ambos lograron superar los prejuicios y mostrar que su historia iba en serio. En el verano en unas vacaciones familiares en Punta Cana él le propuso casamiento y ella no dudó en decir “sí, quiero”.

