Rosario: Encuentran a gemelas muertas en su casa

A la Policía se le complicó el ingreso. Los vecinos notificaron a las autoridades porque hacía más de diez días que no sabían nada de ellas.

Las pilas de basura que después encontraron dentro de la vivienda fueron las que dificultaron el ingreso de los efectivos de la Policía, que debieron convocar a los bomberos para que los auxilien. Es que tanto Marta como Silvia, las hermanas gemelas de 59 años que fueron encontradas muertas dentro, eran acumuladoras. Ambas estaban fallecidas al ingreso de las autoridades, que habían sido notificadas por los vecinos, preocupados por no verlas desde hacía más de diez días.

Todo ocurrió en el barrio Alberdi, de la zona norte de Rosario, en la misma casa donde en plena pandemia también encontraron muerto al padre de las hermanas quien, en un hecho similar al de sus hijas, estuvo tres días muerto en el interior del domicilio.

Lo sucedido

De las gemelas, Marta fue quien murió primero -de acuerdo a lo informado en el canal rosarino El Tres- y Silvia, que tenía una discapacidad y era cuidada por su hermana, después. Además de no verlas hace unos días, los vecinos comenzaron a sentir olor nauseabundo, ya que luego se supo que los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición.

“Hacía varios días que no nos contestaban, que no cortaban el pasto. Son acumuladores. Les he pedido que limpiaran el fondo. Tenían 59 años y vivían solas. El año pasado falleció el papá en plena pandemia, vino la Policía también”, detalló a El Tres la vecina que se comunicó con la Policía.

“Decidimos, con dos vecinos que somos lindantes, llamar para que vinieran a ver qué pasaba. Hace 15 o 20 días que nos las veo, les había tirado la boleta del gas y nadie la levantó”, relató la mujer, que hace 14 años que era vecina de las gemelas.

En tanto, otro vecino contó que las hermanas eran “educadas” y añadió: “Las veía casi todos los días. La verdad, lamentable”.

Sin embargo, también detalló los incómodos momentos que pasó debido a este problema de acumulación que padecían las gemelas, conocido como Síndrome de Diógenes o trastorno de acumulación compulsiva. “Hubo momentos, con la temperatura, que había unos olores impresionantes. Yo no las veía cuando juntaban las cosas, ahora me doy cuenta que la casa está llena de basura. Es impresionante”, dijo, sorprendido.

