Christian Sancho blanqueó su relación con Celeste Muriega

En medio de los rumores de un supuesto romance, el actor dejó en claro el vínculo que tiene con su compañera de Sex. “Yo no suelo clasificar a los vínculos"

En los últimos días, el rumor de un romance en el elenco porteño de Sex viví tu experiencia fue creciendo cada vez con mayor intensidad. Sin embargo, los actores involucrados, Christian Sancho y Celeste Muriega, solo habían respondido con evasivas. O con esos eufemismos que se usan en estos casos. “Es divina”; “Somos compañeros de trabajo”. “Está todo bien”. Etcétera, etcétera, etcétera.

El actor dio un móvil a Implacables y se refirió al tema sin rodeos. Ocurrió cuando Naiara Vecchio hizo referencia a la obra y apuntó directamente al tema en cuestión: ”Sobre Celeste Muriega, hay buena química y vos confirmaste que hay algo. ¿Cómo se dio esa relación? Para que lo digas vos con tus palabras”, indagó la panelista, que le dio pie al actor para que se explaye sobre el tema.

“Yo no suelo clasificar a los vínculos, uno los va encontrando con el tiempo y se va poniendo a tono con lo que le va pasando”, arrancó el rosarino con algún rodeo hasta que fue al hueso. “Pero no te voy a mentir, la conocí acá en Sex, no nos habíamos cruzado en ningún trabajo. Y la verdad que es una chica hermosa, que admiro, con muy buen humor, compañera, es alucinante más allá de su talento”, destacó, enumerando sus virtudes.

Tranquilo con la situación pero entusiasmado por lo que pueda venir, Sancho se explayó. “Lo que se dio fue desde un lugar de buena onda, y se fue dando una relación que ojalá el día de mañana pueda decir ‘es mi novia, es una persona con la que a mí me gustaría compartir el resto de mi vida. Hoy lo que te puedo decir es eso, que es una persona hermosa que estoy conociendo”, aseguró. Cuando la conductora Susana Roccasalvo le comentó que ella vivía cerca de la casa de la bailarina, el actor se prestó al juego. “Sabés donde vive entonces. No conozco su casa todavía”, apuntó el modelo entre risas. “O sea, jugaste de local”, concluyó la conductora. “A mí en México me enseñaron eso, que tu casa es mi casa”, remató el actor cerrando el tema.

Que dijo Celeste Muriega

Respecto a Muriega, si bien no se manifestó públicamente, la bailarina tuvo un gesto virtual avalando la relación. Fue a través de una publicación que hizo el empresario Leo Travaglio. “Yo apuesto por esta pareja”, escribió el director de Gorriti Art Center en una foto tomada junto a los protagonistas durante la fiesta de cumpleaños de Mati Napp, coreógrafo de la obra.

De esta manera, Celeste y Christian dan sus primeros pasos luego de un tiempo sin estar en relaciones, al menos públicas. Luego de separarse en 2020 de Alejo Clérici tras siete años de relación, a la bailarina se la involucró el año pasado primero con Hernán Drago, con quien compartía aire en Bienvenidos a bordo, y con quien tuvo algunas idas y vueltas hasta que la situación no tuvo retorno. “Hoy en día estoy sola de verdad, tan ocupada y preocupada en el trabajo que me es indistinto lo que me pueda llegar a decir el resto. No estoy con ganas de conocer a nadie”, sentenció por entonces en diálogo con Intrusos.

Luego, los rumores giraron en torno a Mario Guerci, participante como ella de La Academia de Showmatch. Aunque no compartieron equipo, más de una vez se los vio compartiendo momentos muy sonrientes en el bar de la productora. “Mi corazón esta solo”, respondió la bailarina ante la consulta del conductor Marcelo Tinelli. “Y el cuerpo también”, aclaró, despegándose de la situación. Por su parte, Sancho, más reservada en su vida sentimental, anunció durante el 2020 su separación de Vanesa Schual, después de once años de relación y desde entonces no se le han conocido parejas al menos de manera pública.

Fuente: Infobae