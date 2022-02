Alerta en México por la detención ilegal de una argentina

La familia de una joven argentina de 27 años denunció que la chica fue detenida de forma arbitraria e ilegal en la ciudad de Cancún, México, y que les pidieron 2.500 dólares para su liberación.



María Fernanda Avalo, oriunda de Santa Fe y que había arribado a ese país para trabajar en un voluntariado, se encontraba retenida desde el martes último en la estación migratoria de Cancún, en la Ribera Maya.

La joven sufría condiciones "infrahumanas", se encontraba incomunicada y sin protocolos para el Covid-19, según contó su madre, llamada Graciela.

La mujer también aseguró que su detención es ilegal porque goza de permiso de turista para permanecer en el país, ya que la visa se le concedió el 30 de octubre de 2019. "Ella estaba como turista, fue a hacer un voluntariado a un hostal en Puerto Vallarta por seis meses y luego con el permiso de 180 días se quedó paseando con su pareja que es de México", explicó en declaraciones al sitio del diario El Litoral.

"Dicen que es un trámite migratorio que no aparece en el sistema, pero al mismo tiempo es un trámite que lo generan ellos y después lo tildan de ilegal. Es injusta esta retención arbitraria. Llamé a la Estación Migratoria General en Ciudad de México y dice que el trámite sí figura en el sistema", explicó Graciela.

En declaraciones televisivas, Graciela contó que pudo hablar este jueves con su hija durante cuatro minutos, y que la joven le dijo a su madre que se encontraba en buen estado, pero aseguró que la policía migratoria le había pedido 2.500 dólares para lograr su liberación.

La mujer pidió la liberación inmediata de su hija, inició gestiones ante el Consulado Argentino local, mientras que aseguró que la joven "no estaba haciendo nada ilegal para que lo retengan incomunicada".

Requisitos migratorios

México no ha impuesto restricciones de ingreso a su territorio en el marco de la contingencia actual, salvo aquellas determinadas por la Ley de Migración y su Reglamento.

El ingreso a México está condicionado a la aprobación de las autoridades sanitarias y migratorias en el punto de entrada, las que podrán verificar en todo momento los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables en el filtro de revisión migratoria. Las personas de nacionalidad argentina no requieren visa para visitar México por motivos de turismo pero deben comprobar los motivos de su viaje ante la autoridad migratoria.

¿Qué debo presentar al llegar a México ante la autoridad migratoria?

Si su estadía en México es hasta por 180 días en calidad de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (por turismo), en el filtro de revisión migratoria deberá presentar lo siguiente:

-Pasaporte vigente (durante toda su estancia y salida) y válido conforme al derecho internacional. NO es aceptable el DNI como documento de viaje a México.

-FMM debidamente llenada (le será proporcionada por la aerolínea durante el vuelo).

-La autoridad migratoria podrá solicitar a la persona extranjera que compruebe el motivo de su viaje, mediante los siguientes documentos:Boleto aéreo con fechas fijas de entrada y salida. (Sólo si usted cuenta con una visa como residente puede ingresar a México con pasaje únicamente de entrada); boletos de tours, hotel, etc. (itinerario).

-Reservación de hospedaje o carta de invitación dirigida a usted, de quien le hospedará. La carta deberá contener: -la firma de quien le invita, -los datos de dicha persona (nombre, nacimiento, domicilio en que reside y en que le hospedará) -el vínculo que tienen usted y dicha persona, -los datos de usted (nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento), -fechas y propósito del viaje.

-Solvencia económica. Puede ser en efectivo a razón de U$50 diarios, cheques de viajero o tarjetas de crédito.

-Carta de su empresa o empleador, si es que visita México invitado por su empresa, en la que se especifique que la empresa asumirá los costos de su estancia en el país.

-Carta de organización o institución pública o privada en la que invite a la persona extranjera para participar en alguna actividad no remunerada en territorio nacional, manifieste el objeto de la visita y el tiempo estimado de estancia. En caso de que la organización o institución sufrague los gastos de viaje y permanencia de la persona extranjera en el territorio nacional, se deberá adjuntar carta responsiva.

-Carta de invitación o de aceptación de alguna institución perteneciente al Sistema Educativo Nacional para realizar cursos, estudios o proyectos de investigación o de formación por una temporalidad máxima de 180 días especificando que no percibirá remuneración económica.

Requisitos sanitarios

La Secretaría de Salud en México solicita a todos los pasajeros completar el formato “Cuestionario de identificación de factores de riesgo para viajeros”, para la identificación de factores de riesgo por el coronavirus COVID-19

Fuente: Minuto1