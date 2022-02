Las ocho operaciones de Juan Martín del Potro

“Sigo porque amo el tenis”. Juan Martín del Potro está a punto de cerrar una carrera maravillosa y traumática. Logró lo más sagrado: el US Open 2009, un grande, y la Copa Davis 2016, tan postergada en nuestro medio. Una medalla de plata, otra de bronce y, en el medio, ocho operaciones serias, graves, complicadas. Siempre volvió, lo intentó.

Ahora, sin embargo, se aproxima el final. Juan Martín del Potro volverá a competir el martes próximo, en el ATP de Buenos Aires, 965 días después de su último partido (en el césped de Queen’s 2019). Pero sorprendió en la conferencia de prensa antes de su debut: “Tal vez sea más una despedida que una vuelta”, comentó quebrado entre lágrimas.

Con los ojos humedecidos, contó que el martes estará su madre, Patricia, en el BALTC. “Nunca me vio en un torneo”, recordó y volvió a quebrarse. “Si soy honesto, tengo que decir que no vengo por una vuelta milagrosa como en otras oportunidades. Sé las limitaciones que tengo con el físico y veremos más adelante. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder seguir adelante y la rodilla me tiene viviendo una pesadilla”.

Rodilla, muñecas... Y siempre salió adelante. Contaba en marzo de 2020: “Como todo el mundo sabe, las lesiones han estado acompañándome durante toda mi carrera. Mi última lesión de rodilla se produjo cuando era número tres del mundo y estaba cada vez más cerca de alcanzar a Rafael Nadal. Tengo muchas ganas de seguir jugando, pero la realidad es que se me está complicando mucho. Los médicos siempre me animan y me dejan claro de que volveré a hacer ejercicio con normalidad en el futuro, pero cada día que pasa y ves que la situación no cambia se hace muy complicado”.

Una a una, las lesiones más graves que Del Potro sufrió en su carrera:

Enero de 2008. Se retiró en la 2ª rueda de Australia, ante David Ferrer, por una fisura de una vértebra lumbar. Estuvo más de dos meses fuera del circuito.

Mayo de 2010. Poco después de ganar el US Open 2009, comenzó a sentir dolores en la muñeca derecha. Tras varios meses de inactividad decidió operarse (en el tendón cubital del extensor carpiano de la muñeca). La cirugía estuvo a cargo del doctor Richard Berger, en la Mayo Clinic de Rochester. Volvió en el ATP de Bangkok, después de 8 meses.

Marzo de 2014. Se sometió a la primera de las tres cirugías que tendría en la muñeca izquierda. Durante la operación se descubrió que el daño en los ligamentos era peor del que habían arrojado los estudios de imagen.

Enero de 2015. Volvió a jugar después de 321 días. Fue en Sydney, pero siguió sintiendo dolores. Volvió a ser intervenido en la muñeca izquierda.

Junio de 2015. Jugó en marzo en Miami, pero continuó con problemas. En junio ingresó por tercera vez en un quirófano para operarse la muñeca izquierda. Volvió a jugar en febrero de 2016, en Delray Beach, luego de 327 días sin competencia.

Octubre de 2018. En Shanghai, sufrió una caída sobre la rodilla derecha y padeció fractura de rótula de trazo vertical sin desplazamiento. Decidió no operarse y hacer tratamientos menos invasivos. Volvió luego de 131 días de inactividad, en febrero de 2019, en Delray Beach.

Junio de 2019. Sin la rodilla sana, compitió en el ATP de Queen’s y en la primera ronda sufrió un resbalón sobre el césped británico que agravó el problema (volvió a sufrir una fractura de rótula). Aquel 19 de junio, ante Denis Shapovalov, sería su último partido.

Junio de 2019. Del Potro fue operado por la lesión en la rodilla derecha. En Barcelona, por el doctor Ángel Ruiz Cotorro.

Enero de 2020. Por el persistente dolor y luego de diversas interconsultas, Del Potro decidió operarse otra vez en la rodilla. Esta vez en Miami, por el doctor Lee Kaplan.

Agosto de 2020. Operado por tercera vez en la rodilla. Ahora en Berna, Suiza, por el doctor Roland Biedert.

Marzo de 2021. Después de 21 meses sin competir, volvió a ingresar en un quirófano para tratar de hallar soluciones para sus problemas de rodilla. Esta vez en Chicago, ante el doctor Jorge Chahla. “La definitiva”, escribió en sus redes.