El Chaqueño Palavecino se enojó por la espera para actuar

El Chaqueño Palavecino se presentó en el Festival de San Carlos de Salta y cuestionó a la organización.

Después de su show buscó a uno de los responsables de la organización del festival y le reclamó airadamente por la tardanza de su presentación.

El cantante se presentó en el festival a la hora programada para el comienzo de su presentación, pero al ver que faltaban pasar varios artistas antes que él se enojó y se retiró de vuelta a su hotel decidido a no cantar.

Finalmente, los encargados de la organización fueron a buscarlo y aseguró que volvió "por la gente".

En el lugar lo esperaban más de 6 mil personas. "El Chaqueño" subió al escenario y brindó su espectáculo como siempre.

Airado

Al finalizar su presentación, cuando estaba en el VIP, se encontró con uno de los responsables del espectáculo y le reclamó airadamente la desorganización del festival.

"A mi decime bien qué hora tengo que subir. No me hagas venir dos horas antes y me tenés esperan como un gil", recriminó el cantante tal como se puede observar en el video.

"¿Cuánto significa en público mi presentación? ¿30%? Bueno, respétenme ese porcentaje, yo estoy viejo para que me tengan como un tonto, yo me preparo para cada espectáculo, estoy con mis músicos, y no puede ser que me hagan esto". Ante el pedido de disculpas y el reconocimiento de la gran actuación de anoche, El Chaqueño bajó el tono y se disculpó.

"No cualquiera canta hasta la madrugada, hay que prepararse para eso, aunque yo lo hago por la gente. A mí nadie me da nada extra para hacerlo, represento a Salta en el país, en todas partes y nadie me reconoce eso, entonces es mucho que tengan esperando como un gil. Ya estoy viejo para eso", dijo y bromeó: "A mi me dicen bicicleta vieja, enseguida se me sale la cadena".

FUENTE: El Tribuno Jujuy