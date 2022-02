Coronavirus en Argentina: 21.836 nuevos casos y 145 muertes

El Ministerio de Salud informó este sábado 21.836 nuevos contagios y 145 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con una fuerte presencia de la variante Ómicron.

Según el reporte diario, ya son 8.577.215 los casos confirmados y 122.584 las víctimas fatales en la Argentina. Los activos, en tanto, suman 347.780 y las personas dadas de alta totalizan 8.106.851.

Cuántos testeos de coronavirus se hicieron en las últimas 24 horas

Además, la información oficial indicó que durante las últimas 24 horas se realizaron 60.159 pruebas para detectar la enfermedad, y ya son 32.985.718 los testeos llevados a cabo en el país desde el inicio de la pandemia.

Nueva estrategia sanitaria: por primera vez el Gobierno “frena” la llegada de vacunas

El Ministerio de Salud de la Nación encara desde este 2022 una nueva estrategia sanitaria para combatir la pandemia de coronavirus: por primera vez busca “frenar” el arribo de dosis al país ante el importante stock que ya tiene la Argentina.

La información fue confirmada por la propia ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti, que confirmó que su cartera “está regulando” el envío de las vacunas Sputnik V, Pfizer, Moderna y CanSino.

“La Federación Rusa no es que no manda vacunas porque no quiere, sino que la Argentina le pidió que no nos envíe porque tenemos stock. Tuvimos una reunión en relación a eso y aún nos quedan 9,5 millones de dosis del contrato vigente”, señaló la funcionaria.

El Gobierno “regula” la llegada de vacunas contra el COVID-19

Vizzotti confirmó que el pedido se extendió al resto de los proveedores de vacunas y que la nueva estrategia de recepción de sueros obedece a que “administrar” las dosis tiene dificultades y que buscan evitar que permanezcan en galpones sin usarse y puedan vencer.

“El primer semestre se caracterizó por dificultades en el acceso (a las vacunas), el segundo semestre se destrabó ese cuello de botella y la llegada de vacunas hace que desde la logística haya dificultades: se tienen que almacenar, preparar, distribuir, tienen un vencimiento, por lo que en función de la demanda y uso vamos pidiendo lo que necesitamos”, explicó la funcionaria en la Casa Rosada ante la pregunta del cronista de CNN Radio.

Vizzotti viajó a Rusia para coordinar la entrega de las restantes Sputnik V. Las fuentes consultadas habían señalado que la ministra pidió acelerar el proceso de producción. En Salud niegan esto.

Según la última actualización del Monitor Público de Vacunación se distribuyeron en todo el país unas 96.690.688 dosis de vacunas, de las que ya se aplicaron 88.289.518, es decir que el stock disponible sin usar es de 8.401.170 sueros.

La Argentina se encuentra en plena etapa de suministro de las terceras dosis de vacunas ante el avance de la variante Ómicron, que provocó un fuerte salto en el número de contagios y aumentó la mortalidad.

La nueva estrategia despierta dudas en algunos de los expertos que asesoran al Gobierno. Uno de estos dicen que el problema no debería ser que las vacunas se amontonen en un galpón sino que el Gobierno debería aplicarlas con más rapidez. “Para evitar que se venzan se deben aplicar, entonces el problema no es que el país tiene stock, sino que tal vez no se están suministrando con la velocidad que se debería”, asegura.

Fuente: TN