Del Potro anunció su retiro del tenis: "Es una despedida"

Juan Martín Del Potro anunció que podría retirarse del tenis una vez que termine su participación en el Argentina Open y en el Río Open, torneos que serán la despedida del tandilense de 33 años. Aunque en un momento se pensó que era una vuelta milagrosa, se trata del punto final de una carrera fantástica.

Del Potro no juega desde junio de 2019. Las lesiones, sobre todo en la rodilla, lo complicaron. Es por eso que quería jugar ante su gente, en Argentina, para tener una despedida. El tandilense quería retirarse en un torneo oficial, y así será. Lo confirmó este sábado por la tarde, en una conferencia de prensa muy emotiva, donde no pudo evitar ponerse a llorar.

“Es una decisión difícil, pero la tenía que comunicar. La tomé con el corazón. Voy a jugar el torneo, por supuesto, y no veo la hora de entrar a la cancha el martes. La última vez me operé para vivir esto”, admitió. La semana siguiente estará en Río de Janeiro.

“Lamentablemente me tocó lidiar con muchas lesiones, pero logré la mayoría de las cosas que quise lograr. Tal vez no tenga una vuelta al tenis milagrosa como siempre tuve. Se me hace muy difícil jugar, sobre todo en el día a día, más allá del deporte”, confirmó Delpo.

“Cuando pasa a ser algo de la vida cotidiana y no del deporte entran otras cosas en juego. Yo soy un tipo que le gusta estar activo, correr, jugar al fútbol, compartir con amistades y de todas esas cosas hoy estoy imposibilitado. Yo nunca me di por vencido, hoy me cuesta moverme y lo sigo intentado, quiero entrar a la cancha el martes y hacer lo mejor posible para ganar, sentir ese fuego interno que tuve siempre en mi carrera porque lo aprendí de chiquito y no me sale de otra manera. En unos días con más calma veré el rumbo a tomar”, afirmó.

Del Potro se medirá ante su coterráneo Federico Delbonis (41°) el lunes en el Argentina Open, lo cual marcará además su reencuentro con el público argentino después de casi diez años, luego del triunfo ante el checo Radek Stepanek en septiembre del 2012 por el primer punto de las semifinales de Copa Davis en el Parque Roca.

Tras su participación en Buenos Aires, no descartó estar en Río de Janeiro.

Entradas agotadas para ver el regreso de Delpo, frente a Delbonis

La expectativa por el regreso de Del Potro es fenomenal. De hecho, la organización ya comunicó que las entradas para la jornada del martes por la noche ya están agotadas.

El partido, altamente emotivo por tratarse del regreso al circuito de uno de los mejores tenistas argentinos de la historia, provocó que se agotaran las entradas disponibles para el martes mucho antes de la que organización del ATP porteño confirmara que realmente jugará ese día como se presume.

Su rival, Delbonis, no es uno más, ya que ambos ganaron los tres puntos en la histórica victoria sobre Croacia del 27 de noviembre de 2016, cuando la Argentina protagonizó la hazaña en Zagreb y superó a los balcánicos por 3-2 para alzar la Copa Davis por única vez en su historia.

El ganador del cruce entre "Delpo" y "Delbo" jugará en los octavos de final ante el vencedor de la eliminatoria entre el cordobés de Jesús María Juan Ignacio Londero y el español Pablo Andújar.

Claro que para Del Potro es una empresa difícil superar la ronda inicial, debido a su prolongada inactividad.

El tandilense, quien además está anotado para jugar el ATP 500 de Río de Janeiro luego del Argentina Open, solo participó del torneo porteño en una ocasión -fue en la edición de 2006, cuando tenía 18 años y perdió en la ronda inicial con un especialista en polvo de ladrillo como el español Juan Carlos Ferrero por 6-2, 4-6 y 6-4-

Fuente: TN