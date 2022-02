Salud refuerza la atención en el interior de la provincia

Esta mañana el titular de la cartera sanitaria, doctor Luis Medina Ruiz, y la subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, doctora Eliana Molina, mantuvieron un encuentro junto al director del hospital de Burruyacú, doctor Esteban Fonollat, con el objetivo de seguir trabajando en coordinación para brindar calidad de atención a los usuarios de esa zona. Para ello, se incorporarán al centro sanitario dos profesionales especializados en traumatología y cardiología para ampliar los servicios.

En la oportunidad, el director explicó que el hospital que tiene a cargo atiende una población de alrededor de 40.000 personas De Burruyacú y alrededores: ¨La idea es fortalecer este efector como centro del departamento, de manera que todos los pacientes puedan ser atendidos allí y no tengan que ser derivados a la capital¨.

Al mismo tiempo, Fonollat mencionó que esto tiene como objetivo que las personas no gasten en traslado desde el interior hasta San Miguel de Tucumán, de manera que puedan solucionar sus problemáticas en su zona de residencia. ¨En este momento contamos con atención obstétrica, ginecológica, neurológica, psiquiatría, clínica médica, pediatría, atendemos enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, y la idea es incorporar atención traumatológica y cardiológica¨, comentó el director.

Respecto a la situación sanitaria de Burruyacú, el médico aseguró que la población de ese lugar entiende que la mejor manera de cuidarse contra el Covid-19 es la prevención: ¨Actualmente se ve una baja en los casos, si bien aún hay pacientes positivos, es una naja importante respecto a semanas anteriores. Además, el plan de inmunización resultó exitoso, la población respondió positivamente y, gracias a la implementación del Pase Sanitario, el número de vacunados se elevó considerablemente¨.

Por último, el referente expresó: ¨Agradezco al ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz, por habernos recibido y apostar a la incorporación de nuevos profesionales, muy preparados para brindar atención de calidad y devolver a la provincia lo aprendido durante su etapa educativa¨.

Avanza la Campaña de Vacunación Doble Viral en Tucumán: 15.000 vacunas se aplicaron desde su inicio

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, ofreció detalles sobre el progreso de la campaña de verano que se despliega en todos los centros sanitarios a lo largo y ancho de la provincia y que busca brindar cobertura a población adulta de 18 a 56 años para sarampión y rubéola. Una oportunidad que se incorporó en este contexto, es que las personas que lleguen a los nodos de vacunación contra Covid buscando esa vacuna, podrán ahí mismo además recibir la doble viral.

La misma no tiene contraindicaciones para ser aplicada junto a la dosis contra Covid-19. «Adherimos a una gran campaña nacional con respecto a la vacuna doble viral que protege contra sarampión y rubéola, enfermedades que están comprometiendo la salud en Brasil, Estados Unidos y otros países. Nosotros tenemos que garantizar la cobertura en la mayor cantidad de personas posibles para evitar que se produzca una epidemia», comentó Medina Ruiz.

Si bien el funcionario aclaró en Tucumán se cuenta con una gran cobertura, se busca garantizar que la vacuna llegue a toda la población de entre 18 y 56 años para que, ante eventuales arribos a la provincia de personas provenientes del extranjero que pudieran ser portadoras del virus, el mismo no genere problemas epidemiológicos a nivel local.

La campaña, explicó, está dirigida a toda la población de entre 18 y 56 años que no cuente con las dos dosis de dicha inmunización o que no recuerde si las recibió y agregó para llevar tranquilidad que no genera problemas el hecho de recibir alguna dosis de más en caso de haber olvidado la aplicación previa: «De todos modos contamos con registros informáticos de cada persona y por medio de ellos cotejamos si recibió o no la vacuna, la única población que no puede recibir las dosis es la de mujeres embarazadas y pacientes inmunosuprimidos».

Fuente: Comunicación Tucumán